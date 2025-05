Rabat: Ouverture du 9e Forum international de l'éducation esthétique

Le coup d'envoi de la 9ème édition du Forum de l'éducation esthétique, organisée par la Faculté des sciences de l'éducation relevant de l'université Mohammed V de Rabat, sous le thème "L'espace public, éducation, art, culture", a été donné, mercredi à Rabat.



La cérémonie d'ouverture de cet événement de quatre jours, qui s'est déroulée au Parc Hassan II, a été marquée par l'organisation d'une exposition collective mettant en avant les créations artistiques des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation, dont des dessins et des gravures.



Au programme de cette édition figurent une conférence internationale axée sur l'espace public et son rapport avec l'éducation, l'art et la culture, ainsi que des activités variées couvrant notamment les domaines du cinéma, du théâtre, de la poésie, de l'art plastique et de la musique, outre une master class encadrée par l'artiste sculptrice Ikram Kabbaj.



Il s'agit également d'une rencontre ouverte avec le dramaturge Mohamed Kaouti et d'une exposition artistique au sein de la Faculté.



Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la Faculté des Sciences de l’Éducation, Abdellatif Kidai, a indiqué que ce forum est devenu un rendez-vous annuel célébrant la création estudiantine, tout en offrant une occasion de renforcer la relation entre l'université et son environnement culturel et sociétal à la faveur de la consécration des valeurs de l'éducation esthétique.



Le thème de cette édition, a-t-il ajouté, reflète l'orientation générale de la Faculté qui encourage les étudiants à s'ouvrir aux espaces publics, en tant que champ d'interaction et de production artistique, notant que l'organisation de la cérémonie d'ouverture dans le parc Hassan II possède de fortes connotations, d'autant plus que Rabat est une ville mondiale qui accueille de grands foras internationaux.



"Parallèlement à la formation académique dispensée aux étudiants, la Faculté veille à allier formation théorique et pratique sur le terrain, à travers l'organisation de rencontres et d'ateliers artistiques, et l'accueil d'artistes marocains et étrangers, renforçant ainsi la présence des étudiants dans la vie culturelle", a-t-il fait observer.



Pour sa part, le professeur d'éducation artistique à la Faculté des sciences de l'éducation, Abdullah Muti, a souligné que ce forum reflète l'ouverture de l'université sur son environnement, notant que cette initiative annuelle favorise l'interaction créative entre les étudiants et la société et instaure une culture artistique ouverte sur l'espace public.



Et d'ajouter dans une déclaration à la MAP que le choix d'un espace public tel que le parc Hassan II pour accueillir les activités du forum représente une démarche éducative éloquente qui consacre l'exploitation des espaces publics en faveur de la promotion des valeurs du beau et de l'art, et donne aux étudiants l'occasion de présenter leurs productions artistiques à un public diversifié en dehors de l'université.



Le forum se clôturera par une cérémonie de remise des diplômes à la promotion précédente du Master en éducation esthétique de la Faculté des sciences de l'éducation.