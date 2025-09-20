Rabat : L'ANGSPE accueille une mission de travail djiboutienne

L'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a accueilli, du 15 au 17 septembre à Rabat, une mission de travail conduite par le Secrétariat Exécutif chargé du Portefeuille de l'État (SEPE) de la République de Djibouti.



La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est déroulée avec la participation de l'Ambassadeur de la République de Djibouti au Maroc, Mohamed Douhour Hersi, et du Directeur Général de l’ANGSPE, Abdellatif Zaghnoun, indique un communiqué de l'Agence.



Cette mission s’inscrit dans la continuité du mémorandum d’entente signé le 13 mai 2025 entre le ministère de l’Économie et des Finances chargé de l'Industrie de Djibouti (MEFI) et l’ANGSPE. Elle a permis d’approfondir les échanges stratégiques et techniques autour des priorités communes en matière de gouvernance et de gestion stratégique des participations publiques et reflète la reconnaissance de plus en plus affirmée de l’expérience marocaine dans la mise en œuvre de la réforme des établissements et entreprises publics (EEP).



Ces échanges ont réuni les directions de l’Agence et les autorités du Secrétariat Exécutif chargé du Portefeuille de l’Etat notamment le Secrétaire Exécutif, Aïd Ahmed Ibrahim, rapporte la MAP.



Au cours des trois journées de travail, plusieurs ateliers techniques ont permis de partager l’expérience marocaine et d’identifier des pistes de coopération, dont la réforme du secteur des EEP et Politique actionnariale de l’État (présentation des avancées majeures de la réforme marocaine et de la doctrine actionnariale qui structure désormais l’action de l’État marocain en tant qu’actionnaire).



Il s'agit aussi de la Gouvernance, TSA et restructurations (échange sur les bonnes pratiques de gouvernance promues par l’ANGSPE, ainsi que sur les chantiers de transformation d’EEP en sociétés anonymes, de restructurations sectorielles et de gestion dynamique du portefeuille de l’État), du pilotage de la performance et transparence financière (présentation du dispositif intégré de suivi de la performance des EEP et de l’expérience inédite de consolidation des comptes de l’État actionnaire en normes IFRS) et de la RSE, structure organisationnelle et processus internes (présentation de la démarche RSE de l’ANGSPE, de sa structuration organisationnelle, de ses feuilles de route RH et digitale, ainsi que ses processus achats et moyens généraux).



La mission s’est clôturée par une session de restitution des travaux et la présentation des principales recommandations issues des échanges.



Un partenariat dans la durée cette mission a été l’occasion, pour les deux parties, de rappeler l’importance d’un partenariat Sud-Sud exemplaire, en droite ligne avec l’Orientation Stratégique N°2 de la Politique Actionnariale de l’Etat qui vise à "faire du secteur des EEP, un moteur de l'intégration continentale et internationale".



Cette coopération illustre la volonté commune du Royaume du Maroc et de la République de Djibouti de renforcer leurs capacités institutionnelles et de promouvoir des synergies durables, en droite ligne avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la vision "Djibouti 2035" du Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, pour une coopération africaine agissante et solidaire.



"Cet échange s’inscrit également dans la continuité des précédentes missions accueillies par l’ANGSPE avec plusieurs pays africains frères, notamment le Gabon, la République Démocratique du Congo et la République de Guinée", conclut le communiqué.

