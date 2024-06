Rabat : Des experts se penchent sur les enjeux et les perspectives de l'accréditation

Des experts et hauts responsables se sont penchés, jeudi à Rabat, sur les enjeux et les perspectives de l'accréditation dans l'adaptation aux exigences actuelles et futures, en particulier face aux avancées technologiques et à l'innovation.



Organisé sous le thème "L'accréditation : Promouvoir l'avenir et bâtir le futur", cet événement a été l'occasion pour les intervenants de mettre en lumière l'importance de l'accréditation pour garantir la qualité et la sécurité des produits et services, ainsi que son rôle crucial dans le développement durable et l'amélioration de la compétitivité économique. Ils ont également souligné la nécessité de la collaboration internationale et de l'échange d'expertises pour relever les défis globaux actuels et futurs.



A cette occasion, le directeur général du Commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce, Abdelouahed Rahal, a précisé que le Maroc compte 180 organismes accrédités, actifs dans divers domaines tels que l'étalonnage, la conformité et l’inspection, tous opérant selon les normes internationales.



"L'objectif ultime est d'obtenir une reconnaissance internationale pour notre système d'accréditation, car nous avons déjà réalisé des avancées significatives et nous nous trouvons désormais dans les étapes finales de ce processus pour garantir cette reconnaissance", a-t-il dit.



De son côté, le directeur général du Centre d'accréditation du Golfe (GCC Accreditation Center), Mutib Al-Mizani, a fait savoir que les normes et réglementations définissent les caractéristiques essentielles des produits et services pour garantir leur sécurité et durabilité.



L'accréditation, a-t-il soutenu, certifie la compétence des organismes concernés selon des pratiques et normes internationales, assurant ainsi la crédibilité et la transparence des systèmes de mesure et des laboratoires d'étalonnage.



Il a également mis en avant l'importance de la coopération avec le service marocain d'accréditation pour harmoniser les efforts, échanger des expertises techniques et soutenir mutuellement les initiatives de développement.



Par ailleurs, un protocole d'accord a été également signé entre le ministère et le GCC Accreditation Center visant à renforcer la coopération bilatérale en matière d'accréditation, à harmoniser les normes et pratiques d'évaluation de la conformité, et à faciliter l'échange de connaissances et d'expertises techniques. En outre, des attestations d'accréditation ont été délivrées à plusieurs organismes nationaux pour confirmer leur conformité aux normes internationales, assurant ainsi la fiabilité et la qualité de leurs services dans les secteurs des essais, de l'étalonnage, de l'analyse biologique médicale, de la certification de conformité et de l'inspection.



Initiée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et le GCC Accreditation Center à l'occasion de la Journée mondiale de l'accréditation, cette rencontre a pour objectif de sensibiliser à l'importance de l'accréditation et de mettre en lumière son rôle essentiel dans le maintien de la qualité et de la sécurité des produits et services.