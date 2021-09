Quelle différence le 11 septembre a-t-il fait ?

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont été un choc horrible. Les images de victimes piégées sautant des tours jumelles sont indélébiles et les mesures de sécurité intrusives introduites à la suite des attaques sont depuis longtemps devenues une réalité.



Mais les sceptiques doutent qu'il ait marqué un tournant dans l'histoire. Ils notent que les dommages physiques immédiats ont été loin d'être fatals à la puissance américaine. On estime que la croissance du PIB des Etats-Unis a chuté de trois points de pourcentage en 2001, et les réclamations d'assurance pour dommages ont finalement totalisé plus de 40 milliards de dollars - une petite fraction de ce qui était alors une économie de 10.000 milliards de dollars. Et les près de 3.000 personnes tuées à New York, en Pennsylvanie et à Washington, DC, lorsque les pirates de l'air d'Al-Qaïda ont transformé quatre avions en missiles de croisière ne représentaient qu'une petite fraction des décès survenus cette année-là aux Etats-Unis.



Tout en acceptant ces faits, je suppose que les futurs historiens considéreront le 11 septembre comme une date aussi importante que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. L'attaque surprise contre la base navale américaine à Hawaï a tué quelque 2.400 militaires américains et détruit ou endommagé 19 embarcations navales, dont huit cuirassés. Dans les deux cas, cependant, l'effet principal était sur la psychologie publique.

Pendant des années, le président Franklin D. Roosevelt avait tenté d'alerter les Américains de la menace de l'Axe, mais n'avait pas réussi à surmonter l'isolationnisme. Tout cela a changé avec Pearl Harbor. Lors de l'élection présidentielle de 2000, George W. Bush a prôné une politique étrangère humble et a mis en garde contre les tentations de l'édification d'une nation. Après le choc du 11 septembre, il a déclaré une «guerre mondiale contre le terrorisme» et a envahi l'Afghanistan et l'Irak. Compte tenu des penchants des principaux membres de son administration, certains disent qu'un affrontement avec le dictateur irakien de l'époque, Saddam Hussein, était prévisible dans tous les cas, mais pas sa manière ou son coût.



Ce que le 11 septembre illustre, c'est que le terrorisme est une question de psychologie, pas de dommages. Le terrorisme est comme le théâtre. Avec leur armée puissante, les Américains croient que «le choc et la crainte » proviennent d'un bombardement massif. Pour les terroristes, le choc et la crainte viennent du drame plus que du nombre de morts causés par leurs attaques. Les poisons peuvent tuer plus de gens, mais les explosions obtiennent les visuels. La répétition constante de la chute des tours jumelles sur les téléviseurs du monde était le coup d'Etat d'Oussama ben Laden.



Le terrorisme peut également être comparé au jujitsu, dans lequel un adversaire faible retourne le pouvoir d'un joueur plus important contre lui-même. Alors que les attentats du 11 septembre ont tué plusieurs milliers d'Américains, les «guerres sans fin» que les Etats-Unis ont ensuite lancées en ont tué beaucoup plus. En effet, les dommages causés par Al-Qaïda sont dérisoires en comparaison avec les dommages que l'Amérique s'est infligés à elle-même.



Selon certaines estimations, près de 15.000 militaires et entrepreneurs américains ont été tués dans les guerres qui ont suivi le 11 septembre, et le coût économique a dépassé les 6.000 milliards de dollars. Ajoutez à cela le nombre de civils étrangers tués et de réfugiés créés, et les coûts deviennent encore plus énormes. Les coûts d'opportunité étaient également importants. Lorsque le président Barack Obama a tenté de se tourner vers l'Asie – la partie de l'économie mondiale à la croissance la plus rapide – l'héritage de la guerre mondiale contre le terrorisme a maintenu les Etats-Unis embourbés au Moyen-Orient.

Malgré ces coûts, certains disent que les Etats-Unis ont atteint leur objectif : il n'y a pas eu d'autre attaque terroriste majeure sur la patrie des Etats-Unis à l'échelle du 11 septembre. Ben Laden et nombre de ses principaux lieutenants ont été tués et Saddam Hussein a été limogé (bien que son lien avec le 11 septembre ait toujours été douteux). Alternativement, on peut faire valoir que Ben Laden a réussi, en particulier si l'on considère que ses croyances incluaient la valeur du martyre religieux. Le mouvement djihadiste est fragmenté, mais il s'est étendu à davantage de pays, et les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan – ironiquement, juste avant l'anniversaire du 11 septembre que le président Joe Biden avait initialement fixé comme date cible pour le retrait des troupes américaines.

Il est trop tôt pour évaluer les effets à long terme du retrait américain d'Afghanistan. Les effets à court terme de la sortie chaotique sont coûteux, mais à long terme, Biden peut être considéré comme correct de renoncer à l'effort d'édification d'une nation dans un pays divisé par des montagnes et des tribus et uni principalement par l'opposition aux étrangers.

Quitter l'Afghanistan permettra à Biden de se concentrer sur sa grande stratégie consistant à équilibrer la montée de la Chine. Malgré tous les dommages causés au soft power américain par la manière chaotique de la sortie d'Afghanistan, l'Asie a son propre rapport de force de longue date dans lequel des pays comme le Japon, l'Inde et le Vietnam ne souhaitent pas être dominés par la Chine et accueillent une présence américaine. Si l'on considère que dans les 20 ans suivant la sortie traumatisante de l'Amérique du Vietnam, les Etats-Unis étaient les bienvenus dans ce pays ainsi que dans la région, la stratégie globale de Biden est logique.



Dans le même temps, 20 ans après le 11 septembre, le problème du terrorisme demeure, et les terroristes peuvent se sentir enhardis à réessayer. Si tel est le cas, la tâche des dirigeants américains est de développer une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme. Son cœur doit être d'éviter de tomber dans le piège des terroristes en nous faisant de grands dommages. Les dirigeants doivent prévoir de gérer les chocs psychologiques chez eux et à l'étranger.



À l'avenir, lors des prochaines attaques terroristes, les présidents seront-ils en mesure de canaliser la demande de vengeance du public en ciblant précisément, en expliquant le piège tendu par les terroristes et en se concentrant sur la création de résilience dans les réponses américaines? C'est la question que les Américains devraient se poser et à laquelle leurs dirigeants devraient se pencher.



Par Joseph S. Nye, Jr.

Doyen émérite de la John F. Kennedy School of Government de l'Université Harvard