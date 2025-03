Protection de données et cybersécurité : une session de formation pour les associations à Oued Zem

La quatrième session de formation sur la cybersécurité et les aspects juridiques de la sécurité numérique s'est tenue récemment à la salle des réunions de la commune d’Oued Zem.



L’événement a été organisé par l'Association Sadaka pour le développement, l'environnement et la culture, en partenariat avec le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, et en coordination avec le Conseil communal d’Oued Zem.



L’ouverture de la session a été marquée par l’allocution de Bouazza Karim, président de l’association organisatrice, qui a souhaité la bienvenue aux participants, notamment les représentants des associations de la société civile. Il a souligné l'importance de cette formation, qui s’inscrit dans une démarche de renforcement des capacités des associations dans le domaine numérique. Il a également mis en avant l’urgence des enjeux liés à la cybersécurité, qui figure parmi les principales menaces mondiales actuelles.



Pour sa part, Basma Kharoubi, doctorante en droit public, a présenté un exposé sur la loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en expliquant ses implications dans un monde de plus en plus numérisé, tandis qu’Allal Basraoui, ancien bâtonnier du barreau de Khouribga, a offert une lecture approfondie de la loi 20.05 sur la cybersécurité, mettant en lumière les mesures légales destinées à lutter contre les menaces numériques et à garantir la sécurité des informations.



La session a été marquée par une forte interaction entre les participants, issus de la société civile et de la jeunesse locale. De nombreuses questions ont été soulevées concernant les bonnes pratiques en matière de protection des données, l’utilisation responsable des technologies numériques et l’adaptation du cadre législatif face à l’évolution des cyber-menaces.



La session s’est achevée par une cérémonie de clôture, au cours de laquelle des trophées symboliques et des certificats de participation ont été remis aux bénéficiaires des quatre sessions de formation organisées dans le cadre de cette initiative.



Avec cette dernière session, l'Association Sadaka pour le développement, l'environnement et la culture conclut un cycle de formations visant à sensibiliser et à renforcer les compétences des associations et des individus face aux défis du numérique.



M.T