Premier semestre dans le vert pour les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca

En hausse de 5,3%, les revenus agrégés se sont établis à 146,7 MMDH

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont affiché une performance généralement positive au premier semestre 2023 (S1-2023), portée notamment par celle des sociétés financières ainsi que par la hausse du chiffre d'affaires (CA) de certaines industries.



Ainsi, les revenus agrégés des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca se sont établis à 146,7 milliards de dirhams (MMDH) au S1-2023, en hausse de 5,3% par rapport à la même période une année auparavant, indique BMCE Capital Global Research (BKGR) dans sa publication "Earning S1-2023".



D'après la même source, cette évolution est tirée principalement par l’orientation favorable du produit net bancaire (PNB) des financières (+12% à 40,5 MMDH) et, dans une moindre mesure, par la hausse du CA des valeurs industrielles de 2,8% à 93,7 MMDH, rapporte la MAP.



Le CA des industries s’est également amélioré de 2,8% à 93,7 MMDH, porté par Taqa Morocco dont les revenus se sont bonifiés de 26%, Label Vie qui affiche un top line en appréciation de 22%, et Maroc Telecom qui enregistre un CA consolidé en progression de 4,7% en y-o-y.



Par ailleurs, BKGR fait également état d’une amélioration du PNB des sociétés financières qui ressort en hausse de 12% à 40,5 MMDH, intégrant principalement les contributions additionnelles d'Attijariwafa Bank (+1,530 MMDH), de BCP (+1,255 MMDH) et de BOA (+651 millions de dirhams) capitalisant vraisemblablement sur l’ensemble de ses composantes, notamment le rebond du résultat sur opérations de marché et la très bonne tenue de la marge d’intérêt en dépit de la hausse du taux directeur.



Le CA du secteur Assurance & Courtage progresse, de son côté, de 4% à 12,4 MMDH, porté essentiellement par Wafa Assurance (+342 MDH) dont les réalisations au S1-2023 font ressortir une appréciation de 6,4% des primes émises brutes issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches dommages et de la bonne tenue de l’activité épargne et prévoyance.

Et de noter que les banques se positionnent en tant que premier contributeur à la croissance du CA au S1-2023, avec un PNB additionnel de 4,346 MMDH.



Pour sa part, Attijari Global Research (AGR) souligne, dans sa publication "The Morning Brief", que certaines sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont réalisé une performance positive au S1-2023.

Le PNB consolidé d’Attijariwafa bank s’est ainsi élevé à 14,6 MMDH contre 13,1 MMDH au S1-2022, soit une progression de 11,7%.



De même, le PNB de BCP ressort en hausse de 12% à 11,7 MMDH sur la même période, note AGR, ajoutant que Sanlam Maroc affiche un CA de 3,493 MMDH au S1-2023, en appréciation de 3,8%, par rapport à 2022.



Pour ce qui est des investissements, BKGR souligne qu’ils se sont chiffrés à 7,2 MMDH au S1-2023, en quasi-stagnation par rapport à l’année précédente, une évolution due au recul de 20,8% des CAPEX (ndlr: dépenses d'investissement) d’Itissalat Al-Maghrib et de 37,5% d’Aradei Capital compensé quasi-intégralement par la hausse de 4,6x de ceux d’Akdital dédiés à l’ouverture de quatre nouvelles cliniques (à Mohammedia, Bouskoura et Fès).



Ce résultat s'explique aussi par l'appréciation de 5,3x de l’enveloppe d’investissement d’Oulmès, engagée dans le cadre de la poursuite de son plan de développement industriel.



Au volet bilanciel, la dette nette des sociétés cotées (hors financières) ressort en repli de 3,3% à 53,6 MMDH comparativement à son encours à fin 2022. L’endettement net des télécoms en accapare toujours l’essentiel avec une part de 29,4% de l’encours global de la dette, suivi des participation et promotion immobilières (16,1%), du secteur des mines (12,2%) et des matériaux de construction (11,6%), selon BKGR.