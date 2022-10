Pourquoi les populistes ne cèdent pas

A l'approche de l'élection présidentielle brésilienne du mois prochain, le président Jair Bolsonaro élabore sa propre version du «grand mensonge» de l'ancien président américain Donald Trump : l'affirmation selon laquelle une défaite aux urnes est frauduleuse. Les titulaires qui adoptent cette tactique pourraient simplement refuser de concéder, tout en partant tranquillement. Ou, plus dangereusement, ils peuvent fomenter l'indignation et même inciter à la violence chez leurs partisans.



Il n'est pas surprenant que Bolsonaro, surnommé «l'atout des tropiques», imite Trump à cet égard. Trump a démontré comment un perdant électoral peut rester une force puissante, voire dominatrice, dans la politique d'un pays. Mais accepter les résultats des élections est l'un des éléments les plus fondamentaux de la démocratie. Si le déni électoral devient une nouvelle tendance mondiale, nous devons nous demander pourquoi tant de citoyens accepteraient des dirigeants qui crient frauduleusement « fraude ».



Bolsonaro affronte Luiz Inácio Lula da Silva (mieux connu sous le nom de Lula), un ancien président de gauche qui reste très populaire, comme en témoigne son avance large et constante dans les sondages d'opinion. Alors que l'écart pourrait encore se réduire, l'extrême droite Bolsonaro devrait perdre. Mais il a passé des années à inciter ses partisans à ne pas accepter ce résultat.



Plus inquiétant encore, Bolsonaro a semé le doute sur le système de vote électronique brésilien, utilisé depuis 2000 et largement considéré comme fiable et efficace. Après l'insurrection du 6 janvier 2021 à Washington, DC, il a averti : « Si nous ne faisons pas imprimer le bulletin de vote en 2022, un moyen de vérifier les votes, nous allons avoir de plus gros problèmes que les Etats-Unis. Son fils politique, Eduardo Bolsonaro, a observé avec approbation que si seulement les insurgés du Capitole américain avaient été mieux organisés et armés, ils auraient réussi.



En fait, les perdants populistes sont plus susceptibles qu'improbables de crier à la fraude, car tout le fondement de leur appel réside dans l'affirmation selon laquelle eux, et eux seuls, représentent «le vrai peuple» (ou «la majorité silencieuse»). Il s'ensuit que tous les autres prétendants au pouvoir sont corrompus et que les citoyens qui ne soutiennent pas le leader populiste n'appartiennent pas vraiment au peuple et ne votent donc pas légitimement. Le populisme ne consiste pas seulement à critiquer les élites (ce qui est souvent justifié). Il s'agit plutôt d'une position fondamentalement anti-pluraliste : les populistes prétendent être la voix unique et autoritaire d'un peuple complètement homogène qu'ils ont eux-mêmes évoqué.



Selon cette logique, si les populistes sont les seuls représentants authentiques du peuple, une défaite électorale doit signifier que quelqu'un (« élites libérales ») a fait quelque chose (« truqué le vote ») pour contrecarrer la volonté de la prétendue majorité. Par exemple, après la défaite inattendue de son parti aux élections générales de 2002, l'actuel Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a affirmé que «la patrie ne peut pas être dans l'opposition». Et après l'échec de sa candidature à la présidence mexicaine en 2006, l'actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré que "la victoire de la droite est moralement impossible". Après avoir rallié « le vrai peuple » (c'est-à-dire ses propres partisans) dans les rues de Mexico, il s'est ensuite autoproclamé «président légitime du Mexique».



Il est important de reconnaître à quel point la rhétorique populiste érode la culture politique démocratique d'un pays, même lorsque les élections ne conduisent pas à des insurrections du type du 6 janvier. Les politiciens populistes endoctrinent leurs partisans à ne jamais faire confiance au système et à toujours supposer que les élites manipulent les résultats dans les coulisses.



Cela ne veut pas dire que les lois et processus électoraux sont irréprochables. Aux Etats-Unis, en particulier, on peut tout critiquer, des réglementations sur le financement des campagnes aux difficultés pratiques auxquelles les citoyens sont confrontés lorsqu'ils essaient de voter (dont beaucoup sont le résultat de lois destinées à rendre le vote plus difficile). Mais il y a une différence entre critiquer les caractéristiques antidémocratiques du système et déclarer toute l'entreprise antidémocratique simplement parce que vous avez perdu. La première pourrait fort bien renforcer la démocratie, alors que la seconde ne vise qu'à la saper.



Le refus des élections devient plus probable lorsqu'un électorat est polarisé, car cela crée des opportunités pour les entrepreneurs politiques comme Trump et Bolsonaro, qui n'ont jamais été liés à un parti politique. Bolsonaro n'a cessé de changer de parti et, pendant deux ans de sa présidence, n'a eu aucun parti du tout ; et bien que Trump domine désormais le Parti républicain, il ne lui a jamais fait preuve de loyauté (il était démocrate). Les deux hommes ont construit des adeptes de type culte à travers les médias sociaux, se dispensant ainsi du besoin d'un véritable appareil de parti, qui était autrefois essentiel à toute mobilisation politique sérieuse.



En l'absence de partis fonctionnant correctement, aucun des deux hommes ne fait face à quelqu'un du même camp politique qui puisse le retenir; et ni l'un ni l'autre n'a de véritable philosophie de gouvernance ou de programme politique. Les deux représentent essentiellement une guerre culturelle sans fin, dirigée par la personnalité; s'ils avaient un programme de parti qui leur tenait vraiment à cœur, ils pourraient être disposés à se retirer pour des rivaux intrapartis plus susceptibles de remporter de futures élections et donc capables de mettre en œuvre le programme.



On peut s'attendre à ce que de tels chiffres fassent faillite et nient ce qu'ils savent être une perte réelle. La façon dont les autres agissent est beaucoup plus conséquente. Trump a réussi à faire de l'approbation du Big Lie un test décisif pour être un vrai républicain. En conséquence, une multitude de candidats républicains au Congrès, au Sénat et au poste de gouverneur refusent de dire s'ils concéderont une défaite électorale en novembre. Au Brésil, le bolsonarismo reste une position minoritaire; mais son protagoniste a manœuvré pour obtenir l'armée de son côté, et il bénéficie d'un soutien important parmi la police.



Ce que les populistes présentent comme «la majorité silencieuse» est souvent une forte minorité, comme dans le cas des trumpistes et des bolsonaristes. Et si les minorités ont parfaitement le droit de se faire entendre, il incombe à la majorité réelle de ne pas rester silencieuse lorsqu'une minorité devient antidémocratique et violente.



Par Jan-Werner Mueller

Professeur de politique à l'Université de Princeton.