Pourquoi la vaccination devrait être obligatoire

Je vous écris de Victoria, l'Etat australien qui est devenu, en 1970, la première juridiction au monde à rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans une voiture. La législation a été attaquée comme une violation de la liberté individuelle, mais les Victoriens l'ont acceptée parce qu'elle a sauvé des vies. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde ont une législation similaire. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un exiger la liberté de conduire sans porter de ceinture de sécurité.



Au lieu de cela, nous entendons maintenant des demandes pour la liberté de ne pas être vacciné contre le virus qui cause la Covid-19. Brady Ellison, membre de l'équipe olympique de tir à l'arc des États-Unis, a déclaré que sa décision de ne pas se faire vacciner était "un choix personnel à cent pour cent", insistant sur le fait que "quiconque dit le contraire enlève les libertés des gens".



L'étrangeté, ici, c'est que les lois qui nous obligent à porter des ceintures de sécurité portent vraiment atteinte à la liberté, alors que les lois qui obligent les gens à se faire vacciner s'ils doivent se trouver dans des endroits où ils pourraient infecter d'autres personnes restreignent un type de liberté afin de protéger la liberté d'autrui de vaquer à ses occupations en toute sécurité.



Ne vous méprenez pas. Je soutiens fermement les lois exigeant que les conducteurs et les passagers des voitures portent la ceinture de sécurité. Aux Etats-Unis, on estime que de telles lois ont sauvé environ 370.000 vies et évité de nombreuses blessures plus graves. Néanmoins, ces lois sont paternalistes. Ils nous obligent à faire quelque chose pour notre propre bien. Ils violent le célèbre principe de John Stuart Mill : «Le seul but pour lequel le pouvoir peut être légitimement exercé sur tout membre d'une communauté civilisée, contre sa volonté, est d'empêcher de nuire à autrui». Le fait que la coercition soit pour le bien de l'individu n'est «pas un mandat suffisant».



Il y a beaucoup à dire sur ce principe, surtout lorsqu'il est utilisé pour s'opposer aux lois contre les actes sans victime. Mais Mill avait plus confiance dans la capacité des membres des communautés «civilisées» à faire des choix rationnels concernant leur propre intérêt que nous ne pouvons l'avoir aujourd'hui.



Avant que les ceintures de sécurité ne soient rendues obligatoires, les gouvernements menaient des campagnes pour éduquer les gens sur les risques de ne pas les porter. Ces campagnes ont eu un certain effet, mais le nombre de personnes qui portaient des ceintures de sécurité était loin des 90% ou plus qui les portent aux Etats-Unis aujourd'hui (avec des chiffres similaires ou supérieurs dans de nombreux autres pays où le fait de ne pas les porter est une infraction).



La raison en est que nous ne sommes pas doués pour nous protéger contre de très petits risques de catastrophe. Chaque fois que nous montons dans une voiture, le risque que nous soyons impliqués dans un accident suffisamment grave pour causer des blessures, si nous ne portons pas de ceinture de sécurité, est très faible. Néanmoins, étant donné le coût négligeable du port de la ceinture, un calcul raisonnable de ses propres intérêts montre qu'il est irrationnel de ne pas en porter. Les survivants d'accidents de voiture qui ont été blessés parce qu'ils ne portaient pas de ceinture de sécurité reconnaissent et regrettent leur irrationalité - mais seulement lorsqu'il est trop tard, comme c'est toujours le cas pour ceux qui ont été tués alors qu'ils ne portaient leur ceinture.



Nous assistons maintenant à une situation très similaire avec la vaccination. Brytney Cobia a récemment publié sur Facebook le récit suivant de ses expériences de travail en tant que médecin à Birmingham, en Alabama :

«J'admets à l'hôpital des jeunes en bonne santé atteints d'infections Covid très graves. L'une des dernières choses qu'ils font avant d'être intubés est de me supplier pour le vaccin. Je leur tiens la main et leur dis que je suis désolé, mais c'est trop tard. Quelques jours plus tard, lorsque j'appelle l'heure du décès, je serre les membres de leur famille dans mes bras et je leur dis que la meilleure façon d'honorer leur proche est d'aller se faire vacciner et d'encourager tous ceux qu'ils connaissent à faire de même. Ils pleurent. Et ils me disent qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient que c'était un canular. Ils pensaient que c'était politique.

Ils pensaient que parce qu'ils avaient un certain groupe sanguin ou une certaine couleur de peau, ils ne tomberaient pas aussi malades. Ils pensaient que c'était «juste la grippe». Mais ils avaient tort. Et ils aimeraient pouvoir y retourner. Mais ils ne peuvent pas.



La même raison justifie de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19 : sinon, trop de personnes prennent des décisions qu'elles regretteront par la suite. Il faudrait être monstrueusement insensible pour dire : «C'est de leur faute, qu'ils meurent ».



Dans tous les cas, à l'ère de Covid, rendre la vaccination obligatoire ne viole pas le principe de «mal à autrui» de Mill. Les athlètes olympiques non vaccinés font courir des risques aux autres, tout comme le fait d'accélérer dans une rue animée. Le seul «choix personnel» qu'Ellison aurait dû avoir était de se faire vacciner ou de rester à la maison. Si le Comité international olympique avait déclaré que seuls les athlètes vaccinés pouvaient concourir, cela aurait libéré des milliers d'athlètes d'un risque accru d'infection et aurait justifié de passer outre le désir d'Ellison de concourir sans être vacciné.



Pour la même raison, les règles annoncées le mois dernier en France et en Grèce exigeant que les personnes se rendant au cinéma, dans les bars ou voyageant dans un train présentent une preuve de vaccination ne constituent une violation de la liberté de personne. En février dernier, lorsque le gouvernement indonésien est devenu le premier à rendre la vaccination obligatoire pour tous les adultes, la véritable tragédie n'était pas qu'il violait la liberté de ses citoyens, mais que les pays les plus riches n'aient pas fait don des vaccins dont ils avaient besoin pour appliquer la loi. En conséquence, l'Indonésie est désormais l'épicentre du virus et des dizaines de milliers d'Indonésiens non vaccinés sont morts.



Par Peter Singer

Professeur de bioéthique à l'Université de Princeton et fondateur de l'organisation à but non lucratif The Life You Can Save