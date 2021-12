Pourquoi Washington n 'est-il pas joyeux ?

Malgré l'éclairage des arbres de Noël, Washington est un endroit malheureux. En effet, je n'ai jamais vu la ville aussi maussade. Cela s'applique aux membres des deux partis politiques ainsi qu'à ceux qui n'ont pas beaucoup d'idéologie. Les trajectoires qui mesurent les performances d'un président ont diminué et, comme le président Joe Biden l'apprend douloureusement (s'il ne le savait pas déjà), il est plus facile pour un président de baisser les cotes d'approbation des emplois que de les propulser à nouveau vers le haut.



La pandémie de Covid-19 a restructuré des industries entières et changé la façon dont les travailleurs perçoivent leur travail, en particulier dans les professions et les secteurs peu rémunérés. Mais une reprise complète de l'emploi est encore possible : les décideurs politiques et les employeurs n'ont qu'à offrir aux travailleurs le soutien qu'ils demandent.



La principale raison pour laquelle Biden a bien fonctionné au cours des premières semaines de sa présidence n'est pas difficile à identifier : il n'est pas Donald Trump. Biden semblait calme, confiant et sûr de lui. Il semblait apprécier le fait de gouverner et savoir ce qu'il faisait. Pas de surprise ici, car Biden était au Sénat depuis 36 ans , puis pendant huit ans, il a été vice-président du très réussi Barack Obama.



Après quelques ratés, Biden a choisi un cabinet largement respectable. L'accent mis sur la diversité, presque jusqu'à la croyance religieuse et avec une touche de comédie, a ralenti de nombreuses nominations, et le fait encore en ce qui concerne les ambassadeurs. Le fait qu'un grand nombre reste vacant après près d'un an n'est pas seulement la faute de quelques sénateurs républicains obstinés, en particulier Ted Cruz, l'ailier droit non domestiqué du Texas et son collègue agitateur Josh Hawley, du Missouri. Les deux hommes ont également encouragé la tentative, le 6 janvier 2021, d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020.



Parmi la longue liste de pays dans lesquels Biden n'a même pas encore nommé d'ambassadeur figurent la Corée du Sud, l'Italie, les Philippines et la République tchèque. Parmi les principaux pays pour lesquels les nominations d'ambassadeurs sont bloquées sur la colline du Capitole figurent la Chine, le Japon, la France, l'Inde et le Pakistan. Comme une crise internationale peut éclater presque n'importe où, à tout moment, les Etats-Unis ne sont malheureusement pas préparés à y faire face dans trop d'endroits.



La fortune politique d'un président dépend souvent de la chance et, après quelques mois, celle de Biden a commencé à tourner. De nombreux observateurs, dont moi-même, pensent que Biden aurait survécu aux caractérisations presque universellement injustes du retrait d'Afghanistan. Pendant un certain temps, Biden a semblé maîtriser la manière de gérer la pandémie de coronavirus – contrairement à l'imprudent Trump. Mais la compétence apparente de Biden dans la gestion de la pandémie a été minée par deux variantes successives: l'épidémie de Delta, la plus virulente à ce jour, a coïncidé avec une baisse de ses cotes d'approbation en août. Et maintenant, la variante Omicron se répand rapidement. L'acharnement de la pandémie a conduit à penser que la vie pourrait désormais être des masques et des restrictions – et des morts prématurées – à perpétuité.



Encore plus décourageant, certains gouverneurs républicains clés – Ron DeSantis de Floride et Greg Abbott du Texas – et des membres du Congrès tels que Cruz et Hawley se sont opposés aux vaccinations et aux mandats car cela pourrait nuire à Biden et à d'autres démocrates lors des prochaines élections.



Un autre problème auquel Biden est confronté est son manque de présence dominante. Sa normalité, au départ si bienvenue, s'est transformée aux yeux de beaucoup en ennui. Biden manque d'esprit; nous ne le citons pas. Les défenseurs de Biden soulignent avec précision que, malgré le manque d'éblouissement, il a remporté des victoires législatives substantielles, et ils rejettent le piquant d'un John Kennedy, Ronald Reagan, Obama ou même Trump comme une superficialité. Mais un président doit être capable de diriger, de déplacer les gens.



Le moral des démocrates n'est pas aidé par le fléau évident de la vice-présidence de Kamala Harris. Sous la pression de choisir une femme de couleur comme colistière – une première – Biden a choisi Harris malgré sa performance médiocre en tant que candidate à l'investiture, une collègue au Sénat et amie à lui a déclaré : «Parce qu'il voulait gagner». Elle avait le soutien d'éminents noirs.



Les mêmes problèmes cités pour l'échec de sa campagne présidentielle ont tourmenté sa vice-présidence : des troubles au sein du personnel et un manque de clarté sur ce qu'elle représente. La tourmente et les nombreux départs au sein de son personnel sont particulièrement corrosifs à Washington, qui juge largement les politiques en fonction de la qualité et de la loyauté du personnel. Le personnel des politiciens n'hésite pas à travailler dur ou à subir des réprimandes occasionnelles si l'assistant admire le patron. Mais lorsque l'on réprimande dans l'intimidation – comme cela a été rapporté de manière fiable dans les cas de Harris et de l'un de ses concurrents en 2020, la sénatrice Amy Klobuchar – cela se déplace rapidement en ville et ternit le nom du politicien.



Biden ne peut rien faire pour empêcher la Cour suprême d'annuler ou de limiter sévèrement la décision Roe v Wade, vieille de près de 50 ans. A l'exception de la minorité d'Américains qui soutiennent le penchant pro-vie - ou anti-avortement - de six des neuf membres de la Cour, la plaidoirie, le 1er décembre, a été une démonstration consternante sinon déprimante d'arrogance politique plutôt que de tempérament judiciaire.



De nombreux critiques de la performance conservatrice ou même radicale des juges sur l'avortement ont averti que cela pourrait saper la légitimité de l'institution, mais on peut affirmer que cela s'était déjà produit. Après tout, les audiences de confirmation de la Cour suprême sont maintenant des matchs bruts et partisans, les trois derniers juges nommés par Trump dans des circonstances discutables. Dans l'argument sur la loi du Mississippi en cause dans Dobbs , tous se sont exposés à être, comme Trump l'avait promis, des opposants à Roe. Lorsque les sénateurs leur ont demandé dans leur processus de confirmation s'ils respecteraient le précédent (c'est-à-dire Roe ), ils avaient simplement menti.



A moins que la Cour ne décide quelque chose de miraculeusement non représentatif de la façon dont les juges réactionnaires se sont comportés le 1er décembre, ce qui reste de sa légitimité aura disparu. Roe a tracé une ligne claire; boueux ou supprimez cette ligne et le chaos s'ensuivra. Plus de 20 États sont prêts à interdire immédiatement l'avortement, sans exception pour l'inceste ou le viol, comme le prévoit la loi en vigueur.



Les affrontements bruts qui caractérisent maintenant les nominations à la Cour suprême reflètent ce qui est arrivé à la politique américaine. Les anciennes normes qui faisaient fonctionner le processus législatif, même si elles étaient de plus en plus grinçantes, ont pratiquement disparu. Les sénateurs, des deux partis, placent leurs propres intérêts, peut-être financiers, au-dessus de ceux du parti – dans le cas des démocrates même si cela nuit à la réputation politique de leur président, ce qui met en péril au final ce qu'ils professent, même sincèrement.



Par Elizabeth Drew

Journaliste basée à Washington et auteure du Washington Journal: Reporting Watergate et de la chute de Richard Nixon