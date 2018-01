Pourquoi Michel Sardou a arrêté sa carrière de chanteur

Michel Sardou révèle les raisons pour lesquelles il a choisi d’arrêter sa carrière de chanteur. Invité sur le plateau du journal télévisé de Julien Arnaud sur TF1, Michel Sardou a expliqué les raisons pour lesquelles il a souhaité mettre un terme à sa carrière de chanteur.

Cet entretien a été l’occasion pour le chanteur, âgé de 70 ans, de revenir sur ses nombreuses années de carrière et d’évoquer sa “retraite” musicale. Après pas moins de 2.300 concerts et des milliers d’albums vendus, l’interprète de “La maladie d’amour” préfère se consacrer à son autre passion : le théâtre. Et Michel Sardou ne semble pas regretter son choix : “Il arrive un moment où je me dis, je préfère arrêter maintenant où je suis en forme, où je suis bien et où je possède la voix… que de décliner doucement”, a-t-il confié sur le plateau.

Mais certains aspects du métier d’artiste manqueront à Michel Sardou, comme le soutien de son public, toujours présent plus de vingt ans après ses débuts : “Ce qui va me manquer, c’est l’espace. Les grands espaces que le public occupent, comme les grandes salles de La Seine musicale”, a-t-il ajouté. Le 24 mars prochain à Paris, Michel Sardou fera ses adieux sur scène lors d’un ultime concert à l’occasion de sa tournée événement intitulée “La dernière danse”.

Durant cette interview, Michel Sardou a également évoqué le décès de Johnny Hallyday, avec qui il entretenait des relations difficiles ces dernières années. Le chanteur n’a pourtant pas été surpris de cet hommage rendu au célèbre rockeur, bien au contraire : “J’ai trouvé ça formidable car c’était d’une ampleur importante, mais ça ne m’a pas étonné plus que ça”, a-t-il confié avant d’évoquer son meilleur souvenir aux côtés du Taulier.