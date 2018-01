Pourquoi Kim Kardashian et Kanye West ont-ils appelé leur fille Chicago ?

Kim Kardashian et Kanye West sont aux anges. L'un des couples les plus célèbres des Etats-Unis vient d'accueillir son troisième enfant, né par le biais d'une mère porteuse. Il s'agit d'une petite fille prénommée Chicago. Pourquoi les deux tourtereaux ont-ils voulu appeler leur fille du nom d'une ville des Etats-Unis ?

Et la raison est très touchante. En effet, par ce prénom, le couple a voulu rendre hommage à la maman de Kanye West, décédée en 2007. Lorsqu'il avait trois ans, le rappeur a emménagé dans cette ville avec sa mère, Donna, suite à sa séparation avec son père. C'est à Chicago que Kanye West découvre la musique. Sa mère est devenue professeure à l'Université de Chicago. En voilà une belle manière de se remémorer sa mémoire. Donna est décédée des suites de complications lors d'une opération chirurgicale.

Une source proche du couple a confié au magazine People que les deux parents étaient aux anges : "Ils adorent le nom." Ce proche ajoutait que pour Kim Kardashian "avoir ce troisième enfant, c'est un rêve qui se réalise" : "Elle passe ces jours-ci à la maison avec sa famille, à absorber tout cela. Elle était un peu nerveuse de voir la réaction de North et Saint, mais jusqu'ici tout va très bien."