Pourparlers sur l'Ukraine : Pour le chef de l'Otan, Poutine a fait une "énorme erreur"

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a estimé vendredi que le président russe Vladimir Poutine avait fait une "énorme erreur" en envoyant une équipe de "second rang" pour les pourparlers avec l'Ukraine à Istanbul, en Turquie.



"Je pense que Poutine a fait une énorme erreur", a déclaré M. Rutte depuis Tirana, quelques heures avant le début des premières négociations directes entre Moscou et Kiev depuis les premières semaines de la guerre, déclenchée par l'invasion russe en février 2022.



"Il sait très bien que la balle est dans son camp, qu'il est en difficulté et qu'il a fait une énorme erreur", a poursuivi M. Rutte, à son arrivée au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) dans la capitale albanaise. "Je pense que toute la pression est désormais sur Poutine", a-t-il encore dit.



Vladimir Poutine avait proposé des négociations directes entre les deux pays. Mais, mis au défi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de se rendre "en personne" à Istanbul pour négocier avec lui, le président russe n'a pas fait le déplacement.



La délégation russe est emmenée par un conseiller de second plan de Vladimir Poutine, Vladimir Medinski, ex-ministre de la Culture.

Pour le secrétaire général de l'Otan, Kiev a, à l'inverse de Moscou, adopté une attitude constructive.



"Je pense que c'est une très bonne chose que les Ukrainiens soient à la table des négociations", a souligné M. Rutte. "Ils ont envoyé une délégation qui est vraiment prête à négocier un cessez-le-feu".



Arrivé jeudi soir à Tirana, Volodymyr Zelensky doit lui aussi participer au sommet de la CPE, qui rassemble les dirigeants des 27 pays membres de l'UE et d'une vingtaine d'autres pays européens.



Derrière cet acronyme, on trouve des pays aux trajectoires radicalement différentes vis-à-vis de l'UE : des candidats déclarés (et impatients) à l'adhésion, des pays qui savent que la porte leur est fermée pour longtemps, ou encore le Royaume-Uni, qui a choisi il y a neuf ans ans de quitter l'UE avec fracas.