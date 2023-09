Pour une couverture sanitaire universelle contre le cancer

Lors de la deuxième Réunion de haut niveau des Nations unies sur la couverture sanitaire universelle (CSU), les gouvernements du monde entier doivent adopter une nouvelle série d'engagements axés sur l'accélération de la mise en œuvre de la CSU. Aucune résolution ne sera complète sans l'inclusion explicite de services complets de lutte contre le cancer.



Le cancer cause environ dix millions de décès chaque année. Au-delà de la souffrance humaine, la maladie a des conséquences économiques profondes – et croissantes –: d'ici 2030, les dépenses en soins contre le cancer dans le monde devraient atteindre 458 milliards de dollars. Dans de nombreux pays, les patients doivent payer une grande partie de leurs soins contre le cancer de leur poche – une charge qui conduit souvent à une catastrophe financière.



Dans ce contexte, investir dans des stratégies de prévention et de détection précoce rentables est non seulement un impératif moral, mais aussi économique. La prévention est beaucoup moins coûteuse que le traitement et dans les cas où le cancer ne peut être évité, la détection précoce rend un traitement efficace plus probable, à un coût beaucoup plus bas.

Lorsque le cancer progresse, la gamme complète de thérapies de qualité – y compris la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie – devrait être accessible et abordable pour tous. En ce qui concerne les maladies non transmissibles dans leur ensemble, chaque dollar investi dans des interventions rentables peut générer un rendement pouvant atteindre 7 dollars grâce à une réduction des coûts des services de santé et à une amélioration de la productivité.



Bien que la prévention et le traitement soient essentiels, les soins palliatifs le sont également, en ce qu'ils évitent des souffrances inutiles pour les patients, leurs familles et les soignants et fournissent des plans de survie pour rester en bonne santé. Suite à une pandémie qui a considérablement perturbé les services de soins palliatifs et avec un nombre croissant de survivants du cancer dans le monde, des investissements dans ces deux domaines sont nécessaires de toute urgence.



Des soins complets contre le cancer sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement social liés à l'égalité, à la justice sociale et à la santé. En outre, avec une volonté politique suffisante, la prise en charge universelle peut être atteinte. Au Pakistan, le réseau de l'hôpital de cancérologie de Shaukat Khanum offre des soins de classe mondiale contre le cancer. Le Centre de cancérologie du Roi Hussein a considérablement élargi les soins contre le cancer et la recherche scientifique en Jordanie et collabore avec des partenaires internationaux tels que le St. Jude Children's Research Hospital, en vue de fournir des soins aux patients en provenance de Syrie et du Liban.



Mais les pays sont confrontés à de nombreux défis quand il s'agit d'intégrer les soins contre le cancer dans les programmes de CSU. Au Kenya, par exemple, des efforts concertés déployés par diverses organisations de lutte contre le cancer ont élargi l'accès aux services et éliminé les obstacles financiers, mais il reste difficile d'atteindre les populations rurales.



En Indonésie, un système de santé décentralisé a amélioré l'équité en matière de santé, mais des lacunes subsistent en matière de prévention du cancer et de diagnostic précoce. Même en Thaïlande, qui a intégré six domaines de lutte contre le cancer – informatique du cancer, prévention primaire, détection précoce, traitement, soins palliatifs et recherche sur la lutte contre le cancer – dans le cadre de son programme CSU, de meilleures initiatives de sensibilisation du public sont nécessaires pour garantir une utilisation des services pertinents.



Néanmoins, le modèle thaïlandais met en évidence les avantages potentiels pour la santé publique des programmes de CSU comprenant des soins complets contre le cancer. En reconnaissant ce potentiel, l'Union pour la lutte internationale contre le cancer, qui compte plus de 1.150 membres dans plus de 170 pays et territoires, collabore en permanence avec les gouvernements et d'autres parties prenantes du monde entier pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales de lutte contre le cancer et les intégrer dans les régimes nationaux d'assurance maladie.



Mais une fin sans moyens ne mène à rien: tout comme un projet sans financement. A moins que les services essentiels de lutte contre le cancer ne soient couverts par des régimes d'assurance maladie de base, ils resteront inaccessibles ou inabordables pour de nombreuses personnes qui en ont besoin. Là où l'assurance existe, les limites sur les dépenses directes sont cruciales. Les patients atteints de cancer atteignent souvent leur franchise peu de temps après le diagnostic, en raison du grand nombre de tests et de procédures nécessaires. Mais le traitement dure souvent des mois ou des années et implique de nombreuses visites chez les médecins, des tests, des chirurgies, des traitements de radiothérapie, des médicaments, entre autres services.



Une stratégie nationale efficace de lutte contre le cancer doit refléter une compréhension nuancée de la rentabilité qui englobe non seulement les coûts initiaux, mais également une épargne à long terme, notamment grâce à une meilleure qualité de vie et à une productivité accrue. Elle doit également comprendre l'engagement de s'attaquer non seulement à la maladie elle-même, mais aussi à l'expérience holistique de chaque individu, tout en adoptant une ferme détermination à éliminer les obstacles financiers et culturels qui empêchent un diagnostic et un traitement précoces.



La Réunion de haut niveau des Nations unies offre une occasion rare de placer les soins contre le cancer à l'ordre du jour mondial de la CSU. C'est donc une très bonne nouvelle que le cancer soit mentionné dans le projet de résolution de la réunion. Mais les gouvernements ne doivent pas s'arrêter à de belles paroles et des engagements de pure forme. Seule une action concrète visant à mettre en œuvre la CSU qui inclut des services de lutte contre le cancer de qualité et qui tient compte des besoins divers des populations à travers les couches économiques et les régions, peut garantir que les soins contre le cancer ne deviennent pas une pièce manquante dans le puzzle de la santé mondiale.



Par Sonali Johnson

Responsable des connaissances et du plaidoyer à l'Union internationale contre le cancer.