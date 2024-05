Pour sa campagne africaine. Regragui s’approvisionne en Asie et en Europe

Le sélectionneur national Walid Regragui a communiqué, mardi lors d’une conférence de presse tenue à l’auditorium du Complexe Mohammed VI de football, la liste des 27 joueurs retenus pour les deux prochains matches officiels du Onze national.



Il s’agit, en effet, des rencontres comptant pour les 3ème et 4ème journées du groupe E des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Zambie, le 7 juin à Agadir, et le 11 dudit mois face au Congo à Kinshasa.



Une liste où il n’y a pas eu de surprises avec la convocation pratiquement de l’ensemble des capés ou encore ceux qui avaient fait leurs premiers pas avec l’EN au stage de mars, à savoir Brahim Diaz, Ilyas Akhomach et Ilyas Bensghir.



Cette liste est marquée par le retour du capitaine Romain Saïss, vivement salué par Walid Regragui. Celui-ci a indiqué qu’« au cours de la concentration du mois de mars, ponctuée par deux matches tests, l’occasion se prêtait pour tester d’autres joueurs. J’ai confiance en Saïss, un amoureux de l’équipe nationale sur lequel on peut compter. C’est un retour naturel».



En ce qui concerne Oussama Targhaline, le sélectionneur national a affirmé qu’il suit ce jeune joueur depuis longtemps, de même qu’il a pris acte de ses performances avec son club du Havre où il fait office de titulaire. Mais, Targhaline est tenu de travailler davantage et de garder les pieds sur terre en vue de prolonger son séjours avec les A, lui, qui a confirmé avec les Olympiques.



A ce propos, Walid Regragui n’a pas manqué de relever que si son groupe compte pas moins de 8 joueurs de l’équipe olympique, c’est que «la priorité est pour la sélection première ». Et d’ajouter que leur convocation s’inscrit dans le cadre d’une coordination avec le sélectionneur des Olympiques, Tarik Sektioui, ce qui devrait être une bonne chose pour l’équipe qui disputera le tournoi olympique de football, dans la mesure où la sélection qui sera dépêchée à Paris 2024, comptera les 8 éléments précités en plus de trois internationaux ayant plus de 23 ans.



Pour Walid Regragui, cette concentration intervient alors que ses protégés restent sur une série de bonnes prestations et de consécrations, affirmant qu’«on a toujours voulu avoir des internationaux qui jouent au haut niveau, ce qui se répercutera sur le rendement de l’EN. C’est du positif».



A cet effet, Regragui s’est attardé sur le cas Rahimi, fraîchement vainqueur de la Ligue des champions asiatique. Il a déclaré que le sociétaire d’Al Aïn a performé et a été pour beaucoup dans la victoire du club émirati, ce qui lui a valu de gagner haut la main cette cape. Précisant par là même que l’ex-Rajaoui pourra apporter un plus aux Lions de l’Atlas en tant qu’ « attaquant ou ailier ». Et d’insister sur le fait que le manque d’efficacité relevé lors des précédents matches de la sélection devrait être dépassé, «puisqu’on a le potentiel offensif pour trouver des solutions».



En dernier lieu, Walid Regragui s’est dit confiant quant à l’état physique des joueurs retenus, y compris Naïf Aguerd, blessé, ayant manqué les dernières rencontres de West Ham, et Azzeddine Ounahi qui s’est contenté de bout de matches avec l’Olympique de Marseille. Ces deux capés de l’équipe nationale se trouvent depuis quelques jours sur place et «s’investissent à 200% en vue d’être fin prêts le jour des sorties officielles», a affirmé le coach qui reprend la campagne des éliminatoires du Mondial 2026 avec la ferme intention de ne faire que dans les victoires.



Mohamed Bouarab