Pour la première fois depuis un siècle, une fille va naître dans cette famille américaine

La fin de plus d’un siècle de garçons. Aux États-Unis, un couple accueillera dans les prochains mois une petite fille. La dernière fois qu’une fille est née dans la famille Sherman c’était en 1907, rapporte ABC News.



En effet, depuis Orah Belle Sherman, décédée en 2004, plus aucune fille n’a vu le jour dans cette famille texane. Alors quand, il y a quelques jours, Michael Sherman et sa compagne, Joacquia, ont découvert le sexe de leur deuxième enfant, ils ont eu du mal à y croire.



« Nous ne pensions pas qu’il était possible pour nous d’avoir une fille, je savais que si nous avions un autre enfant, ce serait un garçon, donc j’ai été très surprise », a confié la future maman, âgée de 32 ans. Avant d’apprendre l’heureuse nouvelle, la femme avait voulu organiser une surprise à son mari. Alors qu’il pensait que seuls quelques proches seraient présents à la gender reveal, il a constaté qu’il y avait ce jour-là «une équipe de tournage et de la famille venue des quatre coins des Etats-Unis».



Et d’ajouter: «C’était vraiment incroyable d’apprendre que nous attendions une fille et de pouvoir honorer ma grand-tante. C’est une figure emblématique du mouvement des droits civiques à Atlanta, elle avait une personnalité incroyable». La naissance du bébé est prévue autour du 11 mars 2026. Son frère, âgé de 5 ans, est impatient de la rencontrer.