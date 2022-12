Pour freiner la violence mondiale, l'Amérique devrait regarder à l'intérieur

Le monde connaît actuellement le plus grand nombre de conflits violents prolongés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les inégalités et la désinformation alimentent la tourmente. Les décideurs politiques qui cherchent à freiner la violence seraient avisés de tenir compte des attitudes de leurs propres citoyens à l'égard des inégalités et de la désinformation. Aux États-Unis, un récent sondage de l'Institut Pearson de l'Université de Chicago et de l'AP-NORC Center for Public Affairs Research suggère qu'il reste encore beaucoup à faire.



Les victimes de la violence mondiale traversent les frontières sociales, économiques et géographiques. Outre la guerre russo-ukrainienne, près de 30 conflits sont en cours dans le monde. Sans solution en vue, ces conflits ont déplacé près de 84 millions de personnes.



Même si les combats cessent dans certaines de ces régions, la mort et les traumatismes continueront d'imprégner de nombreuses communautés, déracinant des familles et dissolvant les liens sociaux. Ces conflits détruisent les habitats et marquent profondément le bien-être des générations, créant des cycles de violence qui s'étendent sur plusieurs générations.



L'un des principaux déclencheurs de ces conflits est l'inégalité sociale. Bien qu'elles ne soient pas aussi facilement observables que le nombre de morts ou le déplacement des frontières, les inégalités restent profondément insolubles. L'historien de l'Université de Stanford, Walter Scheidel , soutient que l'inégalité est profondément enracinée depuis l'âge de pierre et qu'elle disparaît rarement sans des paroxysmes de violence.



Les femmes et les filles portent souvent le poids des inégalités sociales, en particulier dans les pays en développement. Face à des situations extrêmes qui entravent l'accès à l'éducation et à l'emploi, leur capacité à atteindre la parité et la stabilité économiques est gravement érodée.



Mais l'inégalité ne concerne pas seulement les pays en développement. Selon une récente enquête du Pearson Institute/AP-NORC , une majorité d'Américains pensent que les États-Unis sont un chef de file dans la protection des droits des minorités dans le monde, mais près d'un tiers affirment que les États-Unis n'ont pas réussi à protéger ces droits chez eux. De nombreux Américains disent également que les pays qui ne protègent pas les droits des minorités ne devraient pas recevoir d'aide ou être autorisés à rejoindre des organisations internationales.



Seulement 52% des femmes conviennent que "la prévention mondiale de la discrimination sexuelle et raciale [est] un objectif essentiel de la politique étrangère américaine", tandis que 33% disent que c'est "important, mais pas essentiel". Chez les hommes, le soutien total est encore plus faible. Un tiers déclare que la promotion des droits des minorités à l'étranger est « essentielle » et 46 % disent que c'est « important, mais pas essentiel ». L'engagement mitigé des Américains envers la promotion mondiale des droits des minorités devrait inquiéter les décideurs politiques qui pensent que les États-Unis doivent montrer l'exemple.



La désinformation exacerbe les problèmes sociaux causés par les inégalités domestiques. La violence à motivation ethnique et religieuse n'est bien sûr pas nouvelle ; mais répandre du vitriol et acquérir une technologie mortelle n'a jamais été aussi facile. Les algorithmes conçus pour filtrer et organiser les nouvelles sont détournés pour amplifier les conspirations, les mensonges et la haine. La polarisation en est une conséquence, et elle est devenue une caractéristique de notre ère numérique.



Près des trois quarts des Américains pensent que la désinformation a enflammé les opinions politiques extrêmes et favorisé les crimes de haine, y compris la violence motivée par la religion, la race et le sexe. Une couverture médiatique biaisée et trompeuse attise la peur et sème la confusion quant aux menaces réelles et imaginaires. La désinformation érode également considérablement la confiance entre les Américains et dans les institutions américaines. La moitié des Américains pensent que la désinformation a diminué la confiance des citoyens dans le gouvernement.



Comme pour les inégalités, il n'y a pas de remède facile au fléau de la désinformation, mais il est urgent de restaurer la confiance sociale et l'exactitude des médias. Heureusement, les Américains s'adaptent déjà au nouvel environnement médiatique. Huit Américains sur dix déclarent consulter plusieurs sources au moins occasionnellement pour éviter de consommer ou de diffuser des informations erronées. Plus des trois quarts des Américains déclarent également s'abstenir de partager des informations sur les réseaux sociaux, et la même part a vérifié des sources d'information au moins occasionnellement, tandis que 63 % déclarent utiliser des sites Web et des outils de vérification des faits au moins de temps en temps.



Les résultats du sondage Pearson Institute/AP-NORC suggèrent que les décideurs américains sont confrontés à une énigme. Si les Américains se soucient si peu de la protection des droits des minorités dans le monde, et si tant de gens pensent que les droits des minorités sont insuffisamment protégés chez eux, les États-Unis seront mal préparés à promouvoir les valeurs libérales à l'étranger.



C'est pourquoi la montée de la violence mondiale devrait inciter les décideurs américains à faire le point sur l'impact des inégalités et de la désinformation chez eux. Ce n'est peut-être qu'un petit début, mais un renouveau interne pourrait contribuer à améliorer la vie des Américains et de ceux qui luttent contre la violence endémique dans le monde.



Par Sheila Kohanteb

Politologue, directrice exécutive des relations extérieures et directrice exécutive du forum au Pearson Institute for Study and Resolution of Global Conflict , qui accueille le Pearson Global Forum annuel à l'Université de Chicago.