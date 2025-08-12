Blessure de Camavinga

Le milieu de terrain français du Real Madrid Eduardo Camavinga s'est blessé à la cheville droite et est incertain pour le début de saison, a annoncé dimanche le club madrilène.



"Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Eduardo Camavinga par les services médicaux du Real Madrid, une entorse à la cheville droite a été diagnostiquée", écrit le géant espagnol dans un communiqué.



L'international français de 22 ans, qui sort d'une saison tronquée par des blessures, devrait être forfait pour la première journée de Liga contre Osasuna, le 19 août prochain.

