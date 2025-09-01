Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ports gérés par l'ANP : Un trafic de près de 51,2 MT à fin juin 2025

Lundi 1 Septembre 2025

Ports gérés par l'ANP : Un trafic de près de 51,2 MT à fin juin 2025
Autres articles
L'activité des ports gérés par l'Agence nationale des ports (ANP) a atteint un niveau de trafic de près de 51,2 millions de tonnes (MT) à fin juin 2025, en hausse de 6,6% par rapport à la même période un an auparavant.

Le chiffre d'affaires (CA) cumulé de l'ANP s'est élevé à environ 1,5 milliard de dirhams (MMDH), en croissance de 6,9% comparativement à fin juin 2024, indique un communiqué de l'Agence.

Concernant le CA consolidé, il a augmenté de 7,8% à plus de 1,59 MMDH.
Les investissements réalisés par l'ANP se sont établis à 123 millions de dirhams (MDH) au 2ème trimestre 2025 et à 198 MDH au S1-2025.

Libé

Lu 70 fois

Tags : juin 2025, Ports gérés par l'ANP, trafic

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Transition énergétique : L'expérience du Maroc mise en avant à New Delhi

28/08/2025 - Libé

Royal Air Maroc, transporteur officiel de la Biennale de Sao Paulo

29/08/2025 - Libé

Port de Mehdia: Hausse de 2% des débarquements de pêche à fin juillet 2025

28/08/2025 - Libé

Marrakech : l’IPC recule de 0,2% en juillet

28/08/2025 - Libé