Ports gérés par l'ANP : Un trafic de près de 51,2 MT à fin juin 2025

Le chiffre d'affaires (CA) cumulé de l'ANP s'est élevé à environ 1,5 milliard de dirhams (MMDH), en croissance de 6,9% comparativement à fin juin 2024, indique un communiqué de l'Agence.
Concernant le CA consolidé, il a augmenté de 7,8% à plus de 1,59 MMDH.
Les investissements réalisés par l'ANP se sont établis à 123 millions de dirhams (MDH) au 2ème trimestre 2025 et à 198 MDH au S1-2025.