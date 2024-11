Port de Tarfaya : 5 MDH pour l’extension de la halle aux poissons

Le port de Tarfaya s’est renforcé par l’extension et la mise à niveau de la halle aux poissons pour un coût global de 5 millions de dirhams (MDH).



Les travaux d’extension de cette halle ont porté notamment sur la mise en place d’un espace d'exposition et de vente, une chambre froide, une unité de gestion des contenants normalisés, et des espaces d’accueil et d’expédition, en plus de locaux techniques et administratifs.



Inaugurée lundi, à l’occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, en présence notamment du gouverneur de la province, Mohamed Hamim, cette unité moderne dont la superficie concernée par l'extension est de 630 m² sur une surface globale de 1.400 m², s’inscrit dans le cadre de la stratégie "Halieutis" visant le développement de l’infrastructure portuaire et la modernisation des structures d’accueil et de commercialisation des produits de la pêche.



Réalisée par l’Office national des pêches (ONP), cette structure a pour objectifs de préserver la qualité des captures, d’organiser les flux des produits et d’améliorer les conditions de commercialisation des produits de la mer dans le respect des normes d'hygiène et de qualité, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de l'Office national des pêches (ONP) à Laâyoune Sakia El Hamra, Zadnas Habbouha, a souligné que l’extension de la halle et la mise en place d’un comptoir d’agréage du poisson industriel (CAPI), ont pour objectif de consolider l’infrastructure portuaire et d’accompagner le développement que connaît le secteur de la pêche au niveau de la province.



Pour sa part, le chef de service commercialisation à la halle de Tarfaya relevant de l’ONP, Brahim Mejjatti, a indiqué que l’extension de la halle permet la célérité de déroulement des opérations de commercialisation et par conséquent assurer la valorisation et le maintien de la qualité des produits.



De même, il a fait savoir que l’ONP de Tarfaya a mis en place un système digitalisé de l’opération de vente de poissons pour garantir la transparence et la valorisation des produits de la pêche et partant répondre aux aspirations des professionnels du secteur.



Par ailleurs, le gouverneur de la province et la délégation l’accompagnant ont suivi des explications sur les débarquements de la pêche en termes de valeur et de volume au niveau de cette plateforme portuaire.