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Crédit bancaire : un encours de 1.251,3 MMDH à fin mars

Jeudi 14 Mai 2026

Crédit bancaire : un encours de 1.251,3 MMDH à fin mars
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L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.251,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, enregistrant une hausse de 7,4% par rapport à mars 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution recouvre une progression, en glissement annuel, des crédits aux agents non financiers de 6,3% et de ceux accordés aux agents financiers de 12,6%, ressort-il du tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" de BAM.

Les concours aux entreprises non financières privées ont, quant à eux, marqué une hausse annuelle de 5,4%. Cette évolution résulte de la progression de 13,7% des crédits à l’équipement, de 7% des prêts à la promotion immobilière et de 1,1% des facilités de trésorerie.

Pour leur part, les crédits accordés aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 3,4%, en lien principalement avec la hausse de 2,9% des prêts à l'habitat et de 3,9% de ceux à la consommation.

Libé

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Tags : Crédit bancaire, encours, mars 2026

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