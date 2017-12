Plus de 7.000 Palestiniens croupissent dans les geôles israéliennes

Le ministre palestinien chargé des Affaires des prisonniers, Issa Qaraqe a salué, jeudi à Rabat, le soutien permanent du Maroc aux Palestiniens détenus dans les geôles israéliennes.

S'exprimant lors d'un point de presse, organisé par le Groupe d'action nationale de soutien à la Palestine, il a souligné que sa visite au Royaume vise à mobiliser le soutien inconditionnel en faveur de la ville d'Al-Qods occupée et des prisonniers palestiniens, qui croupissent dans les geôles de l'occupation israélienne et dont le nombre s'élève à plus de 7.000 détenus.

Il a, dans ce sens, fait savoir que parmi les prisonniers palestiniens, 500 sont des détenus administratifs (emprisonnés sans être jugés), 400 sont des enfants, 65 sont des femmes, 11 sont des députés parlementaires et 27 sont des journalistes, précisant que 700 Palestiniens, dont le tiers sont des enfants, ont été détenus et torturés depuis la décision de l’administration américaine de reconnaître Al-Qods occupée comme capitale d'Israël.

Dans ce cadre, il a souligné que les prisonniers palestiniens, dont 1.800 souffrent de maladies graves, subissent des traitements atroces dans les geôles israéliennes (cellule individuelle, châtiment corporel, privation des visites, malnutrition...), notant que ces actes de torture systématiques sont moralement et juridiquement condamnables et vont à l'encontre des principes universels des droits de l'Homme.

De même, il a rappelé que le Maroc, à travers ses institutions, son peuple et ses différentes forces politiques, a été le premier pays à avoir exprimé son rejet total de la décision du président américain Donald Trump reconnaissant Al-Qods occupée comme capitale d'Israël, exprimant sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI et aux divers acteurs politiques au Maroc pour leur soutien à la cause palestinienne et leur travail de sensibilisation ciblant la communauté internationale, afin de mettre fin à la souffrance des Palestiniens.

Issa Qaraqe a également assuré que le peuple palestinien ne cédera pas aux provocations américaines et à l'occupation israélienne et continuera sa résistance jusqu'à ce qu'il recouvre l'ensemble de ses droits légitimes, notamment l'établissement d'un Etat palestinien avec Al-Qods comme capitale.