Plaidoyer pour la création d’une alliance latino-africaine pour l’action climatique

Les participants à une réunion du Forum parlementaire des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes (AFROLAC) organisé, mardi à Rabat, ont plaidé pour la création d’une alliance latino-africaine destinée à relever les défis liés aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire dans les régions africaine et latino-américaine.



Organisée dans le cadre des travaux du 3e Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, cette rencontre a rassemblé des députés et des présidents de chambres parlementaires africaines et latino-américaines pour souligner l’importance d’agir collectivement afin de contrer les défis croissants liés aux enjeux climatiques et alimentaires.



Dans une allocution de circonstance, le président du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino), Rolando Miguel González Patricio, a appelé à la mise en place d’une alliance parlementaire pour l’action climatique, expliquant que le but est de créer une plateforme permettant d'améliorer la législation et la gouvernance parlementaire en matière de gestion des défis climatiques. Il a également insisté sur l'importance d’instaurer un dialogue politique entre les parlements des deux continents autour de l’action climatique en vue de favoriser l’échange des meilleures pratiques législatives et de renforcer la capacité des parlementaires à veiller sur le respect des engagements internationaux en matière de changement climatique.



Pour sa part, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a fait remarquer que les défis liés à la sécurité alimentaire dans les régions africaine et latino-américaine sont le résultat de plusieurs facteurs dont les conflits, les guerres, l’absence de paix et de sécurité, l'instabilité, mais aussi les changements climatiques et les catastrophes naturelles qui fragilisent les systèmes agricoles et limitent l’accès équitable aux ressources.

"Faire face à ces défis ne relève plus uniquement des politiques nationales", a-t-il insisté, expliquant dans ce sens qu’il s’agit d’un enjeu stratégique majeur qui exige le renforcement de la coopération entre les deux continents et l’adoption d’un cadre multilatéral inclusif et solidaire.



Lors de cette rencontre, les participants ont également discuté de la possibilité de créer un observatoire parlementaire dédié à la sécurité alimentaire en tant que mécanisme institutionnel permettant de renforcer le plaidoyer commun en faveur de la justice alimentaire.