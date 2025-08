Le Bureau politique met l’accent sur la nécessité d’instaurer un climat politique sain en provoquant une secousse politique dans le but de rétablir la confiance dans les institutions

Le Bureau politique de l’USFP a tenu une réunion lundi 4 août courant, présidée par le Premier secrétaire Driss Lachguar. Cette réunion s’inscrit dans le cadre des délibérations de la direction du parti concernant les consultations politiques initiées par le ministère de l’Intérieur, en exécution des Hautes Instructions Royales relatives au système des élections législatives.



Au cours de cette réunion, les membres du Bureau politique ont été informés du déroulement de la rencontre tenue par le ministre de l’Intérieur avec les partis politiques représentés par des Groupes parlementaires, samedi 2 août 2025, au siège du ministère. Cette rencontre était consacrée à la préparation des élections législatives de 2026.



Le Bureau politique a salué les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi contenues dans le Discours du Trône du 29 juillet dernier, appelant à la tenue des élections législatives dans les délais constitutionnels, ainsi qu’à la révision du cadre général régissant l’élection de la Chambre des représentants. Il a exprimé l’engagement total de l’USFP dans ce chantier réformateur, qui vise à renforcer le processus démocratique et de développement, et à consolider les acquis politiques de notre pays, notamment en ce qui concerne le renforcement des institutions représentatives.



L’USFP, qui a, à plusieurs reprises, appelé au Parlement et lors de diverses rencontres partisanes, à la nécessité d’engager des consultations gouvernementales sur la réforme électorale dans des délais raisonnables avant les échéances, réitère ses revendications réformatrices concernant le système électoral, telles qu’annoncées depuis mai 2024, à l’occasion du Congrès national de l’Institution socialiste des élus locaux et professionnels.



Malgré ces appels, le gouvernement est resté silencieux tout ce temps, sans donner suite aux demandes du parti, jusqu’à ce que le Discours Royal du Trône vienne, par ses Hautes Directives, conforter la position de l’USFP, à l’instar du soutien accordé par Sa Majesté à l’opposition à travers la création de la «Fondation Maroc 2030 », alors que les composantes de la majorité s’évertuaient à se présenter comme leaders d’un prétendu "gouvernement du Mondial".



Dans le but d’un accompagnement réel des consultations politiques en cours, le Bureau politique met l’accent sur la nécessité d’instaurer un climat politique sain, en provoquant une secousse politique en vue de rétablir la confiance dans les institutions et dans l’action politique, notamment par la vérification des rumeurs et en y faisant face par tous les moyens juridiques et administratifs. Il a également appelé à une intervention immédiate pour encadrer les nominations dans les postes de responsabilité, et mettre un terme aux déplacements sur le terrain des membres du gouvernement et leur exploitation des moyens de l’Etat dans les rassemblements et les réunions partisanes. Il considère que le ministre de l’Intérieur, en tant que responsable de la révision du système électoral, doit prendre les mesures nécessaires pour garantir une concurrence équitable et transparente, appelant, par là même, l’exécutif à cesser ses pratiques malsaines afin de dissiper toute suspicion quant à l’intégrité du processus électoral.



Le Bureau politique a affirmé la volonté de l’USFP d’aborder le débat avec sérieux et clarté, soulignant que la priorité lors de la prochaine session parlementaire devrait être accordée en premier lieu à la réforme du système électoral régissant l’élection de la Chambre des représentants, avec une participation effective des femmes et des jeunes dans l’élaboration des amendements attendus. Il a également insisté sur l’importance d’assainir le champ partisan, d’améliorer le processus électoral et la pratique démocratique, et de réaliser un saut qualitatif vers un système électoral intégré, à travers la mise en œuvre efficace des Hautes Orientations Royales.



Le Bureau politique estime que les acquis accumulés par le parti tout au long de son parcours militant, à travers ses documents et son référentiel, lui permettront d’élaborer un mémorandum politique global, intégrant, d’une part, les revendications historiques de l’USFP dans les différentes échéances électorales, et proposant, d’autre part, des mesures nouvelles à même d’améliorer le système électoral et renforcer la pratique démocratique. Il a précisé que le parti dispose de suffisamment de propositions concrètes pour enrichir les sept axes proposés par le ministère de l’Intérieur : la mise à jour des listes électorales, la moralisation du processus électoral, l’encouragement à la participation, la rationalisation de la révision du cadre juridique des élections, le développement du financement public des partis, l’accès renforcé des femmes aux institutions représentatives, le développement de la communication électorale, et enfin le calendrier électoral et l’organisation matérielle et logistique du processus.



Le Bureau politique a également affirmé que le parti proposera des réformes supplémentaires touchant aux structures encadrant la supervision des élections (la commission nationale et les commissions régionales), à la révision du découpage électoral à la lumière des résultats du Recensement général de la population et de l’habitat de 2024, au bon déroulement du scrutin, à l’organisation de la campagne électorale, à la participation directe des Marocains du monde, ainsi qu’à l’usage du numérique et de l’intelligence artificielle, entre autres.