Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Phosphates et dérivés : Près de 74,65 MMDH d'exportations en neuf mois

Lundi 3 Novembre 2025

Phosphates et dérivés : Près de 74,65 MMDH d'exportations en neuf mois
Autres articles
Les exportations du secteur des phosphates et dérivés se sont élevées à près de 74,65 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de 2025, en croissance de 19,2% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office des changes.

Cette performance est le résultat de l'accroissement des ventes des segments "Phosphates" (+49%), "Acide phosphorique" (+17,9%) et "Engrais naturels et chimiques" (+16,3%), explique l'Office des changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de septembre 2025.

Concernant l'aéronautique, il a amélioré ses exportations de 6,1% à plus de 20,81 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments "Electrical Wiring Interconnection System" - EWIS (+8,4%) et "Assemblage" (+5,1%).

Le secteur "Agriculture et Agro-alimentaire" a, quant à lui, atteint 64,86 MMDH d'exportations (+3,4%), soutenu par une progression de 10,7% du segment "Agriculture, Sylviculture et Chasse".

En revanche, le bulletin de l'Office des changes révèle que les exportations de "l'Automobile", du "Textile et cuir" et de "l'Électronique et électricité" ont reculé respectivement de 2,7%, 4,1% et 7,5%.
 

Libé

Lu 94 fois

Tags : exportations, Phosphates et dérivés

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe