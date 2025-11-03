Phosphates et dérivés : Près de 74,65 MMDH d'exportations en neuf mois

-
Cette performance est le résultat de l'accroissement des ventes des segments "Phosphates" (+49%), "Acide phosphorique" (+17,9%) et "Engrais naturels et chimiques" (+16,3%), explique l'Office des changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de septembre 2025.
Concernant l'aéronautique, il a amélioré ses exportations de 6,1% à plus de 20,81 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments "Electrical Wiring Interconnection System" - EWIS (+8,4%) et "Assemblage" (+5,1%).
Le secteur "Agriculture et Agro-alimentaire" a, quant à lui, atteint 64,86 MMDH d'exportations (+3,4%), soutenu par une progression de 10,7% du segment "Agriculture, Sylviculture et Chasse".
En revanche, le bulletin de l'Office des changes révèle que les exportations de "l'Automobile", du "Textile et cuir" et de "l'Électronique et électricité" ont reculé respectivement de 2,7%, 4,1% et 7,5%.