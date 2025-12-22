CAN 2025 : Les aéroports du Maroc pulvérisent tous les records d’arrivées

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), les aéroports du Royaume enregistrent des pics historiques d’arrivées, avec 868.287 passagers accueillis entre le 8 et le 18 décembre, soit +10,7% par rapport à 2024, annonce l’Office national des aéroports (ONDA).



Sur la période du 8 au 18 décembre 2025, les six aéroports hôtes de la CAN ont accueilli 868.287 passagers, en progression de +10,7% par rapport à 2024, avec 7.327 mouvements aériens, en hausse de +13%, indique l'ONDA dans un communiqué, notant que la journée du 18 décembre marque un record absolu, symbole d’un Maroc prêt, mobilisé et pleinement au rendez-vous.



Cette performance repose sur un facteur clé : La fluidité des arrivées, souligne l’ONDA, notant qu’elle est portée par l’engagement total des équipes de l’Office, mobilisées sur l’ensemble des aéroports du Royaume, avec le soutien constant et déterminant des autorités publiques, du ministère de l’Intérieur, de la DGSN, de la Direction générale des douanes et des impôts indirects, du ministère du Transport et de la Logistique ainsi que de l’ensemble des acteurs de la chaîne aéroportuaire mobilisés pour assurer arrivées, contrôles, formalités et parcours passagers avec rigueur, coordination et efficacité, dans un esprit de service et d’accueil exemplaire.



L’aéroport Mohammed V de Casablanca, hub stratégique du Royaume, s’impose comme leader avec 292.221 passagers et 33,7% du trafic total, suivi des Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès, tous en dynamique de croissance. Cette dynamique témoigne d’une gestion maîtrisée des flux dans un contexte de très forte affluence.



La CAN 2025 s’ouvre ainsi sous le signe de la performance, de la fête et de la confiance. Elle confirme la capacité du Maroc à organiser, accueillir et sécuriser des événements sportifs d’envergure internationale, et renforce son positionnement comme destination de référence pour les grandes compétitions et les rendez-vous mondiaux.