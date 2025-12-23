Marché des BdT : Les taux globalement orientés à la hausse

Les taux sur le marché des Bons du Trésor (BdT) se sont globalement orientés à la hausse en moyenne en octobre et novembre en comparaison avec le troisième trimestre de l’année, et ce, aussi bien sur le compartiment primaire que secondaire, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au niveau du marché des titres de créances négociables, les taux des émissions des certificats de dépôt ont légèrement augmenté au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, indique BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la 4ème et dernière réunion trimestrielle de son conseil au titre de l'année 2025.



Pour ce qui est des taux créditeurs, ils ont connu des baisses trimestrielles, en moyenne, de 5 points de base (pb) à 2,4% pour les dépôts à 6 mois et de 29 pb à 2,51% pour ceux à un an. Dans ces conditions, le coût de financement des banques a reculé de 4 pb d’un trimestre à l’autre, rapporte la MAP.



En octobre, et par rapport au troisième trimestre, les taux créditeurs ont enregistré une augmentation de 38 pb à 2,78% pour les dépôts à 6 mois et de 20 pb à 2,71% pour ceux à un an.



En ce qui concerne les taux débiteurs, les résultats de l’enquête de la Banque centrale auprès des banques relatifs au troisième trimestre de 2025 indiquent une quasi-stabilité d’un trimestre à l’autre du taux moyen global à 4,85%.



Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont reculé de 6 pb à 5,71%, avec notamment un repli de 4 pb à 4,64% pour les prêts à l’habitat et une quasi-stabilité à 6,89% pour ceux à la consommation.



Pour les taux appliqués aux crédits aux entreprises non financières, ils ont augmenté de 2 pb à 4,74%, recouvrant une hausse de 8 pb à 4,72% pour les facilités de trésorerie ainsi que des replis de 34 pb à 4,48% pour les prêts à l’équipement et de 10 pb à 5,37% pour ceux à la promotion immobilière.



Par taille d’entreprises, les baisses ont été de 3 pb à 4,64% pour les grandes entreprises et de 2 pb à 5,41% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).