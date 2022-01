Pessimisme au milieu du progrès

L' humanité dans son ensemble est plus riche aujourd'hui qu'à aucun autre moment de son histoire. Et pourtant, du défi à court terme de la pandémie à la menace existentielle du réchauffement climatique, il existe un sentiment généralisé que les choses vont mal. Le début d'une nouvelle année est une occasion d'espérer, mais le pessimisme est-il le défaut le plus approprié ?



Pour répondre à cette question, nous devons considérer notre situation actuelle dans un contexte plus large. Pendant les dix mille premières années après l'invention de l'agriculture, l'humanité n'avait aucune chance de parvenir à une approximation d'«utopie», quelle que soit la façon dont on définissait ce terme. Puis, du vivant de nos parents et grands parents, quelque chose se rapprochant de cet idéal est apparu. Pourtant, nous n'avons pas réussi à le saisir à maintes reprises. Comme le disait mon ami feu Max Singer, un véritable «monde humain » restera hors de portée tant que nous n'aurons pas compris la politique de répartition des richesses. Il y a encore quelques générations, l'humanité marchait au rythme d'un tambour malthusien. Avec des progrès technologiques extrêmement lents et une mortalité extrêmement élevée, la taille de la population était primordiale. Dans un monde où près d'un tiers des femmes âgées n'avaient aucun fils ou petit-fils survivant, et donc aucun pouvoir social, il y avait une immense pression pour avoir plus d'enfants en âge de procréer. La croissance démographique qui en a résulté (sans croissance proportionnelle de la taille des exploitations) a compensé les gains de productivité et de revenus résultant d'une meilleure technologie et a maintenu le niveau de vie typique à un niveau bas et stagnant. Le meilleur coup de la société malthusienne pour un bonheur relatif était de favoriser une coutume de retarder le mariage, faisant ainsi baisser le taux de natalité. Face au problème d'une croissance démographique insoutenable, cette pratique représentait une solution sociale plutôt que biologique (qui prenait la forme de la malnutrition).



Dans le même temps, le meilleur moyen pour l'élite d'atteindre le bonheur était d'établir un processus sans heurt pour extraire la richesse des agriculteurs et des artisans.



Nous sommes maintenant dans la troisième décennie du XXIe siècle, et l'humanité est presque traversée par ce que les sociologues appellent la transition démographique : un passage de taux de natalité et de mortalité élevés à des taux de mortalité faibles, en raison du développement économique et des progrès technologiques. La pression démographique malthusienne ne nous maintient plus dans la pauvreté. Notre productivité dépasse largement celle de toutes les générations précédentes, et elle continue de croître. Au cours des deux prochaines générations, nous atteindrons autant de croissance proportionnelle de nos pouvoirs technologiques que nos ancêtres en 1870.



Dans de nombreuses régions du monde, il existe déjà suffisamment de richesses pour garantir que personne n'a faim, n'a pas d'abri ou n'est vulnérable à bon nombre des menaces pour la santé qui raccourcissaient la plupart des vies. Il y a suffisamment d'informations et de divertissements pour que personne ne s'ennuie. Il y a suffisamment de ressources pour permettre à chacun de créer ou de poursuivre quelle que soit sa vocation. Certes, il n'y aura jamais assez de prestige pour satisfaire tout le monde ; mais si nous sommes prêts à nous contenter de la dignité fondamentale universelle, il n'y a plus aucune raison matérielle pour laquelle nous devrions avoir une société où les gens se sentent irrespectés.



Pourquoi, alors, les choses semblent-elles aller mal ? Premièrement, le monde n'a pas réussi à mettre en place des institutions de gouvernance capables de gérer des problèmes mondiaux comme le changement climatique. Ce défi aurait pu être relevé à très faible coût il y a une génération. Maintenant, éviter une catastrophe et s'adapter au changement qui est déjà là entraînera des coûts initiaux beaucoup plus importants. Et dans quel but ? Simplement pour préserver quelques années de plus la richesse des barons voleurs de combustibles fossiles ?



Deuxièmement, la richesse sans précédent du monde est absurdement, épouvantablement, mal distribuée criminellement. Le milliard de personnes les plus pauvres a peut-être des smartphones et un accès aux soins de santé, mais à bien des égards, ils ne sont pas beaucoup mieux lotis que nos ancêtres malthusiens préindustriels. Cela fait 75 ans que le président américain Harry Truman a judicieusement ajouté le développement économique mondial à l'agenda du Nord global. Bien qu'il serait heureux de voir que le Sud global est beaucoup, beaucoup plus riche maintenant qu'il ne l'était en 1945, il serait extrêmement déçu de constater que l'écart proportionnel entre les pays riches et les pays en développement est plus grand que jamais.



Même les pays développés comme les Etats-Unis sont apparemment incapables de répartir correctement l'énorme richesse créée par les économies post-industrielles modernes. Les quatre dernières décennies ont démenti l'affirmation néolibérale selon laquelle une société plus inégalitaire libérerait d'immenses énergies entrepreneuriales, soulevant tous les bateaux. Pourtant, les politiques visant à accorder le bien-être, l'utilité et la dignité à toutes les personnes ont systématiquement été bloquées.



Un obstacle majeur est l'idée que certains des non-riches de la société ne méritent pas plus mais encore moins. Ce point de vue a longtemps été appliqué aux Hispaniques et aux Afro-Américains aux États-Unis, aux musulmans en Inde, aux Turcs en Grande-Bretagne et à tous ceux qui se sont déjà heurtés au nationalisme du sang et du sol. Beaucoup semblent maintenant croire que la vision des Lumières de l'égalité humaine était erronée et devrait être remplacée par le principe aristotélicien selon lequel il est injuste de traiter les non-égaux de manière égale.



Un autre obstacle est économique. On a longtemps supposé que la technologie, le capital et le travail fonctionneraient toujours en fin de compte comme des compléments, car chaque machine et chaque tâche de traitement de l'information devraient toujours être supervisées par un humain. Mais nos technologies de traitement de l'information ont dépassé notre système éducatif, et l'espoir d'une complémentarité harmonieuse est devenu une chimère.



Le changement climatique, le nationalisme et les défis associés aux nouvelles technologies ne sont que quelques-uns des grands problèmes auxquels l'humanité sera confrontée dans les décennies post-pandémiques. Dans son premier discours inaugural, Franklin D. Roosevelt a fait référence à Proverbes 29 :18 : «Où il n'y a pas de vision, le peuple périt… » À moins qu'une telle vision pour notre propre temps n'émerge, le peuple ne verra que l'obscurité.



Par J. Bradford DeLong

Professeur d'économie à l'Université de Californie à Berkeley et chercheur associé au National Bureau of Economic Research.