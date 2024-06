Performance positive de la Bourse de Casablanca

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 24 au 28 juin dans le vert, son indice de référence, le MASI, gagnant 1,22% à 13.301,37 points (pts).



Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,48% à 1.074,81 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, s'est octroyé 1,81% à 968,15 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé, quant à lui, 0,77% à 1.207,81 pts.



Sur le plan sectoriel, les indices "Services de Transport" (+4%), "Distributeurs" (+3,74%) et "Télécommunications" (+3,42%) ont enregistré les plus fortes hausses.

A l'opposé, le secteur "Société de Financement et autres Activités financières" (-8,88%) a accusé la plus forte baisse, suivi de ceux "Électricité" (-2,69%) et "Pétrole et Gaz" (-2,47%).



Les échanges ont dépassé 1,22 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur BCP (227,09 millions de dirhams - MDH), Itissalat Al-Maghrib (141,53 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (135,96 MDH).



La capitalisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à plus de 692 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par Crédit du Maroc (+7,95% à 950 DH), Lesieur Cristal (+7,33% à 279 DH), Balima (+6,09% à 235 DH), IB Maroc.com (+5,33% à 33,4 DH) et Label Vie (+4,55% à 4.390 DH).



A l'inverse, Eqdom (-14,68% à 1.058 DH), Salafin (-10% à 531 DH), Afric industries (-8,59% à 317 DH), Afriquia Gaz (-5,57% à 3.900 DH) et Involys (-4,95% à 84,02 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.