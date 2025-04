Pedro Ignacio Altamirano : La réaffirmation du soutien américain à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, un appui majeur au plus haut niveau à l’échelle internationale

La réaffirmation de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue un "appui majeur au plus haut niveau à l’échelle internationale", a affirmé le politologue espagnol, Pedro Ignacio Altamirano.



Cette reconnaissance, "claire" et sans ambages, confirme une fois de plus "la légitimité juridique, politique et sociale de premier ordre" de la marocanité du Sahara, a dit M. Altamirano dans une déclaration à la MAP.



À l’occasion d’un entretien, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat Marco Rubio, ce dernier "a réitéré que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara".



Selon l’expert espagnol, cette réaffirmation américaine devrait servir "de signal fort" à l’adresse des parties qui campent sur leur position au lieu de privilégier le dialogue.

Insistant sur la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour mettre fin à ce conflit régional artificiel, M. Altamirano a souligné qu’elle constitue "une initiative visionnaire".



Par ailleurs, l’universitaire espagnol a mis en exergue le développement socio-économique des provinces du Sud et les nombreuses opportunités d’investissement qu’elles offrent.