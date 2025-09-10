Augmenter la taille du texte
Vendredi 12 Septembre 2025

Pêche : près de 7,37 MMDH de produits commercialisés à fin août
Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en termes de valeur, près de 7,37 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2025, selon l'Office national des pêches (ONP).

Le poids de ces produits s'est établi à 682.672 tonnes (T), en repli de 11% par rapport à fin août 2024, indique l'ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, la valeur des coquillages a grimpé de 1.216%, tandis que celles des algues et du poisson blanc ont augmenté respectivement de 222% et 11%. En revanche, les débarquements des poissons pélagiques, des crustacés et des céphalopodes ont diminué de 6%, 4% et 2%.

En termes de poids, l'ONP fait état d'une hausse des coquillages (+1.312% à 560 T), des algues (+208% à 18.467 T) et du poisson blanc (+15% à 76.680 T), ainsi que d'un recul des poissons pélagiques (-15% à 538.865 T), des céphalopodes (-15% à 43.327 T) et des crustacés (-10% à 4.772 T).

Par ports, un total de 11.426 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin août dernier, en hausse de 5% comparativement à la même période un an auparavant. En valeur, ces ports ont progressé de 4% à près de 532 millions de dirhams (MDH).

S'agissant des ports situés sur l'Atlantique, ils ont baissé, en poids, de 11% à 671.245 T, et en valeur, de 1% à 6,83 MMDH.

