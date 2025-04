Patrick Saerens : L'initiative marocaine d'autonomie ne cesse de gagner en crédibilité auprès des puissances mondiales

L'initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du sud du Royaume "ne cesse de gagner en crédibilité auprès des puissances mondiales" comme unique solution durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain, a souligné l'expert belge en droit international, Patrick Saerens.



En réaffirmant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en droite ligne de la position communiquée par le Président Donald Trump à SM le Roi Mohammed VI, ainsi que le soutien à l'initiative marocaine d’autonomie, l’administration américaine vient, une nouvelle fois, consacrer ce plan comme seule solution réaliste et crédible à ce conflit, a-t-il affirmé dans une déclaration mercredi à la MAP.



Cette confirmation de la position américaine sur ce dossier s’inscrit en harmonie avec celles de nombreuses capitales mondiales, dont Paris et Madrid, et vient renforcer la dynamique positive autour de l'initiative d'autonomie, notamment auprès d’acteurs majeurs au sein de l'ONU, a constaté M. Saerens.



Le professeur universitaire a, par ailleurs, mis en avant les efforts de développement entrepris par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans les provinces du sud du Royaume et leur impact économique "extrêmement favorable", relevant que cette dynamique de développement consolide la crédibilité du Maroc aux yeux de la communauté internationale et pousse en faveur d’une solution juste et durable sur la base du plan d’autonomie.



Dans ce sens, M. Saerens a appelé l’Union européenne à jouer un rôle "plus avancé" sur ce plan, d’autant plus qu’une majorité très large des pays européens appuie l'initiative marocaine d’autonomie.