Participation relevée du Maroc au Bazar de charité 2017 à Bucarest

L'ambassade du Maroc à Bucarest a pris part, dimanche, au Bazar international de charité "Christmas Bazar" organisé par l’Association internationale des femmes de Bucarest (IWA) dans la Foire de "Romexpo" de la capitale roumaine sous le thème "Célébration sans frontières".

L’objectif de cet évènement annuel, marqué par la participation de plus de 50 pays, est la mise en valeur des richesses culturelles et gastronomiques des pays participants et la collecte de dons au profit d’ONG roumaines actives dans le soutien des centres de soins de santé pour les personnes âgées, des foyers pour enfants, des écoles ainsi que des hôpitaux et associations pour la protection des femmes et des enfants, indique un communiqué de la représentation diplomatique marocaine.

A cette occasion, l’ambassade du Royaume a mis en place, en partenariat avec l’Association de coopération roumano-marocaine et l’Association roumanie-Maroc pour la culture et le développement, un stand qui a mis en lumière la diversité de l’artisanat, de la gastronomie ainsi que les atouts touristiques du Maroc.

Le stand a été visité par plusieurs personnalités roumaines, notamment le secrétaire d’Etat roumain aux Affaires étrangères, Alexandru Victor Micula, des ambassadeurs et diplomates accrédités à Bucarest, des médias roumains, des membres de la communauté marocaine résidant à Bucarest ainsi que par un grand nombre de visiteurs de différents pays.

Par ailleurs et lors du défilé des ambassades et organisations participantes, des représentants de la Communauté marocaine installée en Roumanie ont livré une prestation exceptionnelle de musique andalouse largement saluée par l’audience.