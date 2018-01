Participation du Maroc à la première réunion du Forum EuroMed des procureurs généraux à Madrid

La ville de Madrid a accueilli mardi la première réunion du Forum EuroMed des procureurs généraux avec la participation de hauts responsables des ministères publics de plusieurs pays de l’Union européenne (UE) et de pays partenaires du Voisinage Sud (PPVS), dont le Maroc.

La délégation marocaine ayant pris part à cette réunion était composée notamment d’Ahmed Ouali Alami, chef du pôle de l’action publique et du suivi de l’exécution de la politique pénale, représentant le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public.

Elle était formée aussi de Mohamed Chandid, premier substitut du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat, chargé des dossiers afférents au terrorisme, d’Adel El Bouyahyaoui, magistrat de liaison près l’ambassade du Maroc à Madrid et de Hicham Harrak, commissaire judiciaire au ministère de la Justice.

Dans ce cadre, le chef de la délégation marocaine a présenté un aperçu sur l’expérience marocaine relative à la coopération judiciaire en matière pénale, notamment dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et d’autres crimes graves.

De même, cet événement a été une opportunité pour les responsables marocains d’initier des rencontres bilatérales avec les représentants d’autres délégations et institutions internationales et régionales œuvrant dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Ce forum, premier du genre, représente une étape clef dans l’amélioration de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l’UE et les PPVS. Il constitue aussi la pierre angulaire d’un mécanisme interrégional de haut niveau, tellement nécessaire, de consultations et de dialogue.

Cette rencontre s’est penchée notamment sur l’utilité et les modalités opérationnelles de création d’un Forum euro-méditerranéen des procureurs généraux effectif qui serait un organe consultatif interrégional, fonctionnant comme une structure informelle et flexible de dialogue de haut niveau.

Elle a été une occasion d’initier un dialogue de haut niveau et des discussions concernant les tendances euro-méditerranéennes pertinentes en matière de criminalité transnationale et les politiques de lutte contre la criminalité grave et organisée.

A travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, l’utilisation des instruments d’entraide judiciaire et de techniques d’enquête spéciales, les procureurs généraux ont apporté des réflexions venant du milieu judiciaire visant à contribuer activement au développement et à la mise en œuvre de la coopération interrégionale.

Ce premier forum a été axé, en outre, sur les priorités identifiées dans les thématiques du programme de la Commission européenne, EuroMed Justice, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de migrants et la cybercriminalité, ainsi que la collecte de preuves numériques.

Le programme EuroMed Justice est un projet d’envergure régionale, financé par l’Union européenne, couvrant les pays partenaires du Voisinage Sud.

L’objectif principal d’EuroMed Justice est de contribuer au développement d’un espace euro-méditerranéen de coopération judiciaire et policière en matière pénale qui soit effectif, efficace et respectueux des droits humains.

EuroMed Justice vise en outre à jeter les bases d’un mécanisme euro-méditerranéen régional transfrontalier de coopération judiciaire et policière.

Au cœur de ce mécanisme se trouve le "CrimEx", groupe d’experts rassemblant des professionnels de la justice pénale de moyen à haut rang : juges, procureurs et conseillers juridiques appartenant aux ministères de la Justice.