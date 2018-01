Participation du Maroc à la conférence de l’Union parlementaire de l'OCI

Une délégation parlementaire marocaine participe aux travaux de la 13ème session de la conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui se tient depuis le 13 jusqu’au 17 janvier à Téhéran, avec la participation des représentants des Parlements des pays membres et d'organisations parlementaires internationales et régionales, en qualité d'observateurs.

Cette conférence intervient dans un contexte marqué par les défis auxquels fait face la Oumma islamique, sur les plans politique, économique et sécuritaire, et les derniers développements de la question palestinienne, suite à la décision du président américain de transférer l'ambassade de son pays à Al-Qods, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

L'ouverture des travaux de cette conférence a été marquée par des réunions du comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI, des secrétaires généraux des Parlements des Etats membres de l'OCI et celles des commissions permanentes des affaires politiques et des relations extérieures, des affaires économiques et environnementales, des droits de l'Homme, des femmes et de la famille, ainsi que celle des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions.

En marge de la première journée de cette conférence, les membres des trois groupes de l'OCI (arabe, asiatique et africain) ont tenu des réunions consultatives autour de thématiques liées à l'organisation, précise la même source, ajoutant que le Comité de Palestine s'est également réuni en vue de faire le point sur le développement de la cause palestinienne.

Les travaux de cette session se focalisent sur l'examen d'un ensemble de projets de résolutions et sur la restructuration de l'organisation, en vue d'aboutir à l'élaboration de la Déclaration de Téhéran 2018 et du communiqué final.

Conduite par le vice-président de la Chambre des représentants, Abdelouahed El Anssari, la délégation marocaine prenant part à cette conférence comprend les représentants Mohamed El Hamdaoui, Noureddine El Harouchi et Hmad Ait Baha, ainsi que le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelilah El Halouti, et les conseillers Abderahim El Kamili et Abdelaziz Bouhdoud.