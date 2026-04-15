Participation du Maroc à l’AG de l'UIP à Istanbul

L'Union interparlementaire (UIP) a entamé, mercredi à Istanbul, les travaux de sa 152e Assemblée générale et ses réunions connexes, avec la participation du Maroc, représenté par une délégation conduite par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.



Le débat général de cette session, qui se poursuivra jusqu'à dimanche, portera sur le thème de: "Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures", dans un contexte international marqué par des défis croissants liés aux conflits armés, aux changements climatiques, à l'accentuation des inégalités économiques et à l’accélération des mutations technologiques.



Un accent particulier sera mis, à cette occasion, sur le rôle des institutions législatives dans la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde, ainsi que dans la consécration des principes de justice et d'équité, dans l'intérêt des générations actuelles et futures.



Les commissions permanentes de l’UIP se pencheront sur des projets de résolutions portant sur le rôle des Parlements dans la mise en place de mécanismes efficaces de gestion post‑conflit et dans la restauration d’une paix durable, ainsi que sur les moyens de bâtir une économie mondiale équitable et durable, à travers la lutte contre le protectionnisme et l’évasion fiscale et la réduction des droits de douane.



Plusieurs forums et réunions parallèles seront organisés dans le cadre de la 152e Assemblée générale de l’UIP. Il s’agit notamment du Forum des femmes parlementaires, du Forum des jeunes parlementaires, ainsi que des ateliers spécialisés dans les questions de diversité, de changement climatique et de technologies modernes.

Il sera procédé lors de l’Assemblée générale d’Istanbul à l’élection d’un nouveau secrétaire général de l’UIP, Union qui a été créée en 1889 pour encourager la coopération et le dialogue entre toutes les Assemblées parlementaires nationales.



L’UIP, qui joue un rôle central dans la promotion de la démocratie et la consolidation des valeurs de paix et des droits de l'Homme, compte parmi ses membres la majorité des Parlements du monde et offre un espace institutionnel pour l'échange d'expériences et d’expertises et le suivi des enjeux mondiaux sous un angle législatif.