Signature de la feuille de route pour la coopération en matière de défense pour la période 2026-2036

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale et le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, ont effectué du 14 au 16 avril, à la tête d’une importante délégation, une visite de travail aux Etats-Unis d’Amérique à l’occasion de la 14e réunion du Comité Consultatif de Défense maroco-américain.



Une séquence hautement stratégique durant laquelle les responsables marocains ont été reçus à très haut niveau par Pete Hegseth, Secrétaire américain à la Guerre, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani et de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Duke Buchan III, pour des discussions approfondies sur le renforcement et le rehaussement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de défense, d’industrie de défense et de cybersécurité, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).



A cette occasion, les deux parties se sont félicitées, avec appui, des relations historiques et exemplaires qui fondent la solidité de l’alliance historique entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, continuellement impulsée et portée par les engagements structurants des plus hautes autorités des deux pays sous le leadership de leurs illustres Chefs d’Etat, ajoute la même source.



Cette visite a été également une occasion pour la partie marocaine de saluer la position américaine soutenant la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara ainsi que pour mettre en exergue les efforts soutenus du Maroc, en tant qu’acteur engagé pour la paix et la sécurité régionales pour promouvoir la stabilité et prospérité aux niveaux régional et international.



A cet égard, il a été fait référence aux initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, notamment celles relatives à la Façade Atlantique africaine et au gazoduc Africain-Atlantique Maroc-Nigeria et encore au récent engagement du Maroc au profit de Gaza, dans le cadre du Conseil pour la Paix initié par le président américain. La participation active des contingents marocains dans les missions de consolidation de la paix en Afrique a également été exposée à ce titre.



Les travaux des réunions ont par la suite porté sur les divers aspects de la coopération militaire, notant au passage le bilan très satisfaisant dans plusieurs domaines de partenariat entre les Forces armées marocaines et américaines notamment la formation des cadres, l’échange d’expertises et d’expériences, l’organisation d’exercices conjoints d’envergure tels que "African Lion", ainsi que des questions liées aux capacités et équipements militaires.



Dans ce même sillage, les deux parties ont échangé sur les voies de renforcement et d’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines tels que l’industrie de défense et la cybersécurité présentant un intérêt grandissant eu égard à la multiplication et la diversification des défis et menaces de sécurité auxquels sont confrontés les deux pays.



Au terme de cette visite, les responsables marocains et américains ont procédé à la signature de la feuille de route pour la coopération en matière de défense pour la période 2026-2036, matérialisant ainsi, la volonté commune de donner un nouvel élan à cette coopération militaire bilatérale et confirmant leur détermination d’élargir et d’améliorer l’efficience de ce partenariat, conclut le communiqué.