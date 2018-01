Partenariat pour améliorer les visites familiales dans les établissements pénitentiaires

Le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant à moderniser et améliorer les conditions des visites familiales dans les établissements pénitentiaires.

Paraphée par le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader et le délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, cette convention a pour objectif d'améliorer la qualité d'accueil au profit des visiteurs des détenus, de réduire la durée d'attente et renforcer la sécurité de l'administration pénitentiaire.

S'inscrivant dans le cadre du programme de réforme de l'administration 2017-2021 mené par le ministère pour la mise à niveau de l'administration et du service public, cette convention permettra l'organisation de sessions de formation au profit des fonctionnaires des établissements pénitentiaires et des campagnes de communication en vue de généraliser ce projet au niveau de tous les établissements pénitentiaires.

Ce partenariat a également pour objectif d'améliorer l’infrastructure d'accueil dans les administrations publiques à travers l'unification du service d'accueil, en consacrant des espaces correspondant aux exigences des usagers et en fournissant toutes les informations nécessaires.

Cette convention s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère en vue de mettre en œuvre le programme relatif à l'amélioration des services d'accueil au profit des usagers des services publics.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed Ben Abdelkader a indiqué que la signature de cette convention reflète l'engagement de la DGAPR dans le programme gouvernemental de réforme de l'administration dans son volet relatif à l'amélioration de l'accueil des usagers des administrations publiques, notant que ce partenariat permettra de remédier à plusieurs contraintes concernant la durée des visites et la défaillance des infrastructures et des équipements.

Dans ce sens, il a souligné qu'une priorité stratégique a été accordée aux projets structurels ayant un effet direct et immédiat sur le citoyen et l'entreprise, à travers l'amélioration de l'accueil des usagers, le traitement des plaintes, la simplification des procédures administratives, le développement de l'administration électronique intégrée et la lutte contre la corruption.