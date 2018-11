Partenariat entre Petrom et NAPS pour des services de paiement électronique novateurs

PETROM, acteur sur le marché pétrolier et NAPS, opérateur national du paiement électronique sécurisé, ont signé un partenariat stratégique pour accélérer l'émergence de nouveaux écosystèmes de services numériques au Maroc et l’usage massif des moyens de paiement électronique.

Ce partenariat, destiné à apporter des services de paiement électronique aux usagers de la route et aux professionnels du transport et de la distribution, vise à réinventer l’expérience-utilisateur à travers des services innovants offrant aux usagers finaux une valeur ajoutée étendue en termes d’utilité, de convivialité et d’accessibilité, indique un communiqué des deux opérateurs.

Ce projet à forte vocation technologique a pour premiers objectifs la modernisation et l’élargissement du réseau d’acceptation des moyens de paiement électroniques à travers l’ensemble du réseau de PETROM incluant les stations-services ainsi que l’ensemble de ses partenaires et distributeurs agréés dans les secteurs du transport et du commerce de détail, rapporte la MAP.

Ceci consiste à équiper ces points de vente en terminaux de paiement électronique (TPE) intelligents, multiservices et intégrant les technologies de paiement par cartes (contact et sans-contact) et m-wallet, le plan de déploiement démarrant avec 500 TPE pour atteindre plus de 10.000 à l’horizon 2023.

Cette plateforme d’acquisition sera totalement connectée au Centre de traitement monétique de NAPS, filiale de M2M Group, pour des traitements de bout en bout répondant aux plus hauts niveaux de sécurité au niveau mondial et offrant des capacités de traitements industriels à très hautes volumétries, ajoute le communiqué.

Il consiste aussi en le développement d’un vaste programme d’applications à valeur ajoutée permettant aux usagers finaux de bénéficier de nombreux services de proximité accessibles à travers tout le réseau des stations et partenaires de PETROM tels que le paiement de taxes et impôts, paiement des infractions, consultations de points et soldes, paiement de factures, recharges électroniques.

A travers ce partenariat, les deux opérateurs s’engagent dans la création d’un modèle de collaboration inédit qui permet à PETROM de capitaliser sur l’innovation technologique pour accélérer la transformation digitale de toute la chaîne de valeur de son réseau de distribution et à NAPS de consolider sa position en tant qu’acteur technologique engagé dans la diffusion de services novateurs de paiement électronique à de nouveaux secteurs d’activité.