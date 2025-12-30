La nouvelle usine SEOUL illustre la confiance internationale dans la compétence marocaine

L'implantation de l’usine SEOUL dans la zone industrielle et logistique LOGINTEK à Settat, illustre la confiance des investisseurs étrangers dans la compétence marocaine, a affirmé, jeudi, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.



Il a expliqué que ce projet est le fruit du roadshow conduit en Corée du Sud en novembre 2024, visant à mettre en avant les atouts du Royaume et à renforcer son positionnement en tant que destination d’investissement de référence.



De son côté, le président-directeur général de ZINAFRIK Développement, porteur du projet LOGINTEK, Samir Filali Chahad, a soutenu que cette zone industrielle contribue à renforcer l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers, notant que le projet a été pensé comme une plateforme industrielle, logistique et technologique intégrée, destinée à répondre aux besoins des investisseurs nationaux et internationaux.



Il a relevé que le site accueille actuellement des entreprises de diverses nationalités, ajoutant que cette diversité témoigne de l’importance du Royaume en tant que hub industriel et logistique de référence, proposant un écosystème complet, moderne et connecté.



LOGINTEK est la première zone industrielle et logistique privée totalement intégrée au Maroc. Elle réunit sur un même site des infrastructures de production, des plateformes logistiques, des services administratifs et des solutions dédiées à l’innovation.



Située au cœur de la région de Casablanca-Settat, LOGINTEK bénéficie d'une localisation stratégique inégalée. A seulement 30 kilomètres de l'Aéroport international Mohammed V et 50 kilomètres du Port de Casablanca, la zone offre un accès direct aux principaux marchés mondiaux.



Cette accessibilité multimodale garantit une chaîne logistique performante à l’échelle locale, nationale et internationale, contribuant à la réduction des délais, à l’optimisation des coûts et au renforcement de la compétitivité des entreprises installées.



LOGINTEK déploie un modèle intégré conçu pour fluidifier et accélérer les opérations industrielles et logistiques. Il comprend notamment un port sec sous douane, une zone logistique moderne, un espace TIR international, une technopole dédiée à l’innovation ainsi qu’un guichet unique regroupant la Douane, l’ONSSA, les banques, les assurances et les transitaires.



La zone intègre également des services structurants tels qu’un data center, un centre d’affaires, une polyclinique, un hôtel, un centre commercial et une mosquée, créant un environnement de travail complet et performant.