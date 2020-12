Ouverture d'une ère nouvelle dans les relations entre le Maroc et Israël

La visite au Maroc mardi 22 décembre de la délégation américano-israélienne de haut niveau a été sanctionnée par une Déclaration conjointe qui a mis l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël. Dans la même Déclaration, les trois pays rappellent l’échange de vues qui a eu lieu durant ledit entretien entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Trump à propos de la situation actuelle au Moyen-Orient, au cours duquel Sa Majesté le Roi a réitéré la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, ainsi que la position exprimée sur l'importance de préserver le statut spécial de la ville sacrée de Jérusalem pour les trois religions monothéistes, pour Sa Majesté le Roi, en sa qualité de Président du Comité AlQods.