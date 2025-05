Oujda: Un colloque explore l’impact de l’IA sur la transformation des organisations

"L’Intelligence artificielle (IA) et transformation des organisations", tel est le thème d’un colloque organisé, samedi à Oujda, à l’initiative du Centre d’études et des recherches humaines et sociales d’Oujda (CERHSO).



Organisée en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) d’Oujda, cette rencontre scientifique a réuni des chercheurs, des experts en management, des praticiens et des doctorants pour débattre de l’impact de l’IA sur les modèles organisationnels.



L’objectif, selon les organisateurs, est d’explorer comment les entreprises, les institutions publiques et la société dans son ensemble peuvent relever les défis et tirer parti des opportunités qu’offre cette révolution technologique.



Véritable moteur de la quatrième révolution industrielle, l’IA est en train de redéfinir les paradigmes organisationnels dans le monde entier, ont souligné les intervenants.



Ils ont fait remarquer, dans ce sens, que l’IA a le potentiel de transformer et d’optimiser de nombreux processus d'entreprise, offrant des avantages significatifs en termes de performance, d’efficacité et de prise de décision, estimant que cela représente une véritable révolution dans de nombreux secteurs, tels que l'agriculture, le système bancaire, l’assurance, l’industrie automobile, les télécoms et l’auto-entrepreneuriat, en sus de l’administration électronique.



Les participants ont, toutefois souligné, que si l’IA a fait l’objet d’une médiatisation et d’une attention sans précédent avec autant de promesses, elle suscite aussi des craintes, dont notamment le remplacement de l’humain par la machine ou encore le respect de l’éthique.



Dans ce contexte, ils ont rappelé que le Maroc, qui ambitionne de mettre en place un écosystème dédié à l’IA, est l’un des premiers pays à mettre en œuvre les recommandations concernant l’éthique de l’intelligence artificielle, adoptées lors de la 41è session de la Conférence générale de l’UNESCO, tenue en novembre 2021 à Paris.



Dans une déclaration à la MAP, Hicham Saber, coordonnateur de l’Unité des études économique au CERHSO, a indiqué que cet événement scientifique et universitaire s’inscrit dans le sillage d’une série de conférences organisées chaque année par cette structure, précisant que le choix du thème de l’intelligence artificielle s’explique par son importance croissante dans divers domaines, qu’ils soient littéraires, économiques ou juridiques.



"L’intelligence artificielle est aujourd’hui au centre des débats et des recherches académiques, et aucun secteur n’échappe à son influence et à ses implications", a-t-il noté, relevant que ce colloque ambitionne de débattre de ce thème d’actualité et d’explorer les différents impacts et défis de l’IA, tout en mettant l’accent sur ses répercussions immédiates et futures au niveau national, aussi bien sur les plans économique et social que scientifique.



Selon M. Saber, cette rencontre proposera un ensemble de recommandations pratiques, visant à définir les mesures nécessaires pour anticiper les défis futurs auxquels le Maroc pourrait être confronté dans les domaines économique, social et scientifique, afin d’assurer une transition réussie et une exploitation optimale des avancées technologiques.



De son côté, Mourad Zenasni, enseignant à l'ENCG d’Oujda, a relevé que ce colloque met en lumière un sujet de grande importance, à savoir l’IA et son impact sur les organisations, qu’elles soient gouvernementales, non gouvernementales, entreprises ou administrations.



"Aujourd’hui, l’IA est omniprésente dans divers domaines, influençant l’économie, la société et même le secteur médical. Elle est également devenue une partie intégrante du paysage musical et culturel, ce qui souligne son influence croissante dans tous les secteurs", a-t-il fait remarquer, affirmant que l’IA n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi un enjeu stratégique majeur.



La compétition internationale en matière d'IA, a-t-il argué, est dominée actuellement par trois grands pôles, à savoir les Etats-Unis, qui aspirent à devenir le leader mondial de l’IA, la Chine et l’Union Européenne.



Pour ce qui est des pays en développement, M. Zenasni a considéré que dans un monde de plus en plus globalisé, où l’intelligence artificielle façonne les relations économiques et sociales, ces pays doivent élaborer des stratégies claires, afin de gagner le pari de la compétitivité et de l’autonomie technologique.