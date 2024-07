Oujda: Neuf enfants bénéficient d'une campagne de cathétérisme cardiaque interventionnel

Neuf enfants souffrant de cardiopathies congénitales ont bénéficié d'une campagne de cathétérisme cardiaque interventionnel pédiatrique, organisée les 19 et 20 juillet par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI d'Oujda.



Cette campagne est organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l’Association de Développement, d'Education et de Parrainage (ADEP), le CHU de Strasbourg, l’association Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement (GESCOD) et les régions de l’Oriental et du Grand Est (France).



Dans une déclaration à la MAP, le professeur de cardiologie pédiatrique à la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda, Abdeladim Babakhouya, a indiqué que cette campagne médicale s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer l'offre sanitaire fournie par le CHU dans le domaine de la pédiatrie en mettant à disposition les techniques les plus récentes et les plus efficaces pour les opérations complexes.



Un nouveau-né sur 100 peut souffrir de malformations cardiaques congénitales, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces cas étaient auparavant traités par des opérations chirurgicales, qui nécessitent l'ouverture d'une large plaie, l'arrêt du cœur du patient et un processus de réanimation très coûteux, qui présente un risque pour la vie de l'enfant, sans parler de la période d'hospitalisation d'au moins sept jours.



Le cardiologue a expliqué que le progrès de la technologie en salle de cathétérisme a permis l'expansion des interventions que l'on peut effectuer sans chirurgie, car elle s'appuie sur une technologie de communication à travers les artères pour atteindre le cœur et traiter de nombreuses anomalies cardiaques telles que les trous entre les oreillettes, les veines artérielles et les sténoses de certaines valves.



Il a noté que cette technologie est la plus moderne et la plus efficace dans de tels cas.



Pour sa part, le président de l’ADEP, Rahime Fayek Dkhissi, a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un projet d'échange entre le CHU Mohammed VI d'Oujda et le CHU de Strasbourg, en France, qui vise à réaliser des procédures de cathétérisme cardiaque interventionnel sur 24 enfants atteints de malformations cardiaques congénitales lors de trois campagnes médicales au cours de l'année 2024.



Une première étape a permis d'examiner 45 enfants souffrant de malformation cardiaque en consultation, avant que 24 d’entre eux ne soient sélectionnés pour bénéficier de ces interventions chirurgicales, a-t-il expliqué.



Au cours de cette première campagne, neuf opérations chirurgicales ont été réalisées, a-t-il relevé, précisant que les autres enfants bénéficieront d'opérations similaires en octobre et en décembre, alors que des campagnes médicales similaires seront organisées dans les villes de Fès et de Tanger.



Les mères des enfants bénéficiaires de cette campagne ont exprimé leur gratitude au personnel médical encadrant ces opérations, notant que cette campagne leur permettra de mettre fin aux souffrances de leurs enfants atteints de cette maladie, et contribuera à alléger les dépenses exorbitantes nécessaires à la réalisation de ce type d'opérations.



Parallèlement à cette campagne, des sessions de formation du personnel médical et paramédical du CHU Mohammed VI d'Oujda sur cette technique moderne sont organisées par des médecins du CHU de Strasbourg.