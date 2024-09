OPCVM : l'actif net à plus de 639 MMDH au 6 septembre (AMMC)

L'actif net sous gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à plus de 639 milliards de dirhams (MMDH) au 6 septembre, enregistrant une hausse de 1,65% en variation hebdomadaire, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette évolution tient compte d'une augmentation des catégories "Monétaire" (+7,34%), "Contractuel" (+4,54%), "Obligations à moyen et long terme" (+1,41%) et des catégories "Diversifiés" (+0,73%), ainsi qu'un recul des "Actions" (-0,57%) et des "Obligations à court terme" (-1,52%), précise l'AMMC dans un document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.



Par ailleurs, le nombre d'OPCVM en activité s'est situé à 585 fonds à la même période.