Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

OPCI : un actif net de plus de 106 MMDH à fin juin dernier

Vendredi 12 Septembre 2025

OPCI : un actif net de plus de 106 MMDH à fin juin dernier
Autres articles
L'actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) s'élevait à environ 106,89 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, en légère baisse de 2,24% depuis le début de l'année, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le nombre des OPCI agréés était de l'ordre de 65 à la même date, précise l'AMMC dans son bulletin des indicateurs mensuels du marché des capitaux.

En ce qui concerne les Organismes de placement collectif en capital (OPCC), leur actif net a augmenté de 43,27% en année à fin juin 2025 pour atteindre plus de 4,496 MMDH.
Par ailleurs, l’actif sous gestion des Fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT), au nombre de 21, a atteint environ 28,6 MMDH à fin juin 2025, en hausse de 64,04% sur l'année.

Libé

Lu 78 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

La préservation de la nature, un atout pour la croissance et l’emploi

08/09/2025 - Libé

Port d'Al Hoceima: Baisse de 9% des débarquements de pêche à fin juillet

08/09/2025 - Libé

Aéroport d'Al Hoceima: Hausse de 7% du trafic de passagers à fin août

08/09/2025 - Libé

Al Hoceima: Hausse de 0,4% de l'IPC en juillet dernier

08/09/2025 - Libé