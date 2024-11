ONEE : Les plus grands constructeurs mondiaux de projets à courant continu candidatent pour l’autoroute électrique Dakhla-Casablanca

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a procédé, vendredi, à l'ouverture des dossiers de candidature relatifs au schéma EPC (Engineering, Procurement and Construction) pour la réalisation du projet stratégique de ligne électrique très haute tension de 3 GW, qui reliera le Sud au Centre du Royaume.



Dans un communiqué, l'ONEE indique que dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et de pré-qualification afférent à ce projet d'autoroute électrique reliant Dakhla à Casablanca, cinq des plus grands constructeurs mondiaux de lignes et de postes électrique à courant continu ont déposé leurs candidatures, à savoir : GE VERNOVA (USA), SIEMENS ENERGY (Allemagne), POWER CHINA SEPCO1 (Chine), TBEA (Chine) et LARSEN & TOURBO (Inde).



Le constructeur EPC à retenir devrait prendre en charge la conception, la construction et la mise en service du projet dans le cadre d’un contrat de construction clé en main, ainsi que certains aspects de la maintenance dans le cadre d’un contrat de maintenance long terme (LTSA), conclut le communiqué.