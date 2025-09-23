OFPPT/ONUDI : Clôture du programme d'initiation sur le traitement des déchets industriels à Rabat

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à travers son bureau ITPO Tokyo, et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ont organisé récemment, à la Cité des métiers et des compétences de Rabat-Salé-Kénitra, la cérémonie de clôture du projet « Industrial Vocational Training Programme in Africa and Asia through Technology Transfer from Japan », dans sa phase « Vocational Training for Working in Waste Management Services using Smokeless Incinerators ».



Présidée par la Directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, et la Représentante Pays de l’ONUDI au Maroc, Sanae Lahlou, en présence des différentes parties prenantes, cette cérémonie a été l’occasion de présenter les résultats de cette coopération fructueuse.



Au total, 130 stagiaires de l’OFPPT des filières QHSE (Qualité Hygiène Sécurité et Environnement) et Génie Industriel ont bénéficié, entre mai et juin 2025, d’un parcours de formation axé sur la gestion des déchets par incinération sans fumée, une technologie avancée développée par l’entreprise japonaise CHUWASTAR Industrial Co., Ltd, et ce à travers des cours théoriques dispensés dans trois établissements de formation professionnelle – la Cité des métiers et des compétences de Rabat-Salé-Kénitra, la Cité des Métiers et des Compétences de Casablanca-Settat et l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée de Jorf Lasfar.



Ce volet théorique a été consolidé par une formation pratique sur le site de l’entreprise ECOES SARL à Skhirat, acteur clé dans l’opérationnalisation technique du projet. Ce programme a également permis la formation de quatre formateurs issus respectivement de l’OFPPT et de l’entreprise ECOES SARL au Japon.



À cette occasion, Mme Loubna TRICHA a souligné les efforts déployés par l’ensemble des partenaires en vue de bâtir une coopération exemplaire, porteuse d’innovation, de durabilité et d’opportunités pour les jeunes. Elle a en outre exprimé sa fierté de marquer la clôture de ce projet d’initiation consacré au traitement des déchets industriels.



Mis en œuvre au Maroc, ce programme s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale visant le renforcement des compétences locales à travers le transfert de technologies japonaises innovantes.



Cette initiative offrira aux jeunes apprenants l’opportunité non seulement de consolider leurs compétences en techniques de traitement des déchets industriels, mais aussi de s’approprier les innovations les plus récentes dans ce domaine stratégique, à la croisée de la protection de l’environnement et de la création de valeur durable.



La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des certificats de formation aux stagiaires bénéficiaires, marquant ainsi un moment fort de reconnaissance et d’accomplissement.