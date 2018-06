OCP prend 20% du capital de l’espagnol Fertinargo

Le Groupe OCP a annoncé récemment une prise de participation de 20% dans la société espagnole Fertinagro Biotech, spécialisée dans la production et la commercialisation de fertilisants.

L’OCP et Fertinagro ont signé des accords définitifs en vertu desquels le Groupe marocain pourra acquérir 20% de la société espagnole, indique la même source, notant que cette prise de participation demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, y compris les approbations des instances réglementaires, rapporte la MAP.

Cette opération entre dans le cadre de la stratégie du Groupe OCP visant à promouvoir l’innovation et le développement de produits adaptés aux besoins spécifiques des sols et des cultures à travers le monde, et renforce le savoir-faire du Groupe à travers les capacités techniques et la gamme de produits innovants de Fertinagro Biotech, incluant les engrais de spécialités et les biostimulants, précise le communiqué.

Le Groupe OCP, un des plus grands producteurs de phosphate au monde et l’un des principaux producteurs mondiaux d’engrais, bénéficie de près d’un siècle d’expertise et dispose d’un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc, les plus grandes du monde, selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS). Il est également un producteur “leading low-cost” de roche de phosphate et constitue un acteur incontournable à travers toute la chaîne de valeur du phosphate. Fertinagro est une société espagnole spécialisée dans la production et la commercialisation de fertilisants (NPK, NPK-enrichis, biostimulants, etc.).

Le groupe est un acteur de référence dans le développement de nouveaux produits intégrants notamment une composante biotechnologique ainsi que le nombre de brevets déposés.

La société espagnole dispose d’une capacité de production de 2 millions de tonnes dans ses 22 usines de production et centres logistiques situés en Espagne et en France et a également une présence internationale à travers des filiales et des points de ventes dans plus de 60 pays à travers le monde.