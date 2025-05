Nucléaire: L'Iran annonce des pourparlers avec les Européens probablement vendredi

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mercredi qu'une nouvelle session de pourparlers sur le nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se tiendrait probablement vendredi en Turquie.



"La prochaine série de négociations au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères devrait, je crois, se tenir vendredi à Istanbul", a-t-il déclaré aux journalistes en marge de la réunion hebdomadaire du cabinet à Téhéran.



Plusieurs sources diplomatiques françaises ont confirmé à l'AFP que des discussions "auront lieu vendredi à Istanbul au niveau des directeurs politiques".

Une réunion entre l'Iran et les trois pays européens devait se tenir le 2 mai mais a été reportée.



La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que la Chine et la Russie, sont parties prenantes de l'accord conclu en 2015 avec l'Iran, prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions internationales.



Le texte est devenu de facto caduc à la suite de la décision unilatérale des Etats-Unis de s'en retirer trois ans plus tard, sous la première présidence de Donald Trump.

Dans une tribune publiée dimanche sur le site de l'hebdomadaire français Le Point, M. Araghchi a mis en garde les pays européens contre leur "stratégie de confrontation".



Fin avril, son homologue français Jean-Noël Barrot a affirmé que le groupe E3 (Allemagne, France, Royaume-Uni) n'hésiterait "pas une seule seconde" à rétablir des sanctions contre Téhéran si la sécurité européenne était menacée par le programme nucléaire iranien.

L'Iran et les Etats-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont tenu depuis le 12 avril quatre sessions de pourparlers sous médiation omanaise.



Ces pourparlers visent à conclure un nouvel accord censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, une ambition que Téhéran a toujours niée, en échange d'une levée des sanctions qui paralysent son économie.