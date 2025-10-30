Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Nouvelle liaison aérienne Montpellier–Agadir

Jeudi 30 Octobre 2025

Nouvelle liaison aérienne Montpellier–Agadir
Autres articles
Une nouvelle liaison aérienne entre Montpellier et Agadir a été mise en service récemment par la compagnie Transavia, "soucieuse de renforcer la connectivité aérienne vers l'une des plus importantes destinations touristiques du Royaume".

Le lancement de ce vol direct, opéré une fois par semaine chaque dimanche durant tout l'hiver, s’inscrit dans le cadre de "l'engagement de la compagnie aérienne à renforcer les connexions entre la France et le Maroc pendant la saison hivernale".

Agadir devient ainsi une nouvelle destination marocaine accessible depuis Montpellier, aux côtés d’autres lignes vers le Royaume déjà desservies par la compagnie, a déclaré à la presse le président du directoire de l’aéroport Montpellier-Méditerranée, Emmanuel Brehmer.
Transavia, a-t-il précisé, "est désormais la première compagnie en nombre de passagers et de destinations depuis la ville française".
 
La compagnie opère près de 200 lignes depuis la France, notamment Orly, Lyon, Nantes et Montpellier, vers l’Europe et le bassin méditerranéen.
En 2024, elle a transporté près de 14 millions de passagers et se positionne aujourd’hui comme la principale compagnie low-cost au départ de Paris.
 

Libé

Lu 74 fois

Tags : Agadir, Montpellier, Nouvelle liaison aérienne

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe