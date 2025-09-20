Nouveau port de pêche de Casablanca : Un levier stratégique pour promouvoir le secteur de la pêche

Le nouveau port de pêche inauguré, jeudi à Casablanca, par SM le Roi Mohammed VI, constitue un levier stratégique pour promouvoir le secteur de la pêche et concrétiser la Vision Royale visant la valorisation des potentialités maritimes de la façade Atlantique, a affirmé la secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich.



Ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de mise à niveau du secteur de la pêche axée sur le renforcement de la flotte nationale à travers la consolidation des infrastructures et l'acquisition des équipements nécessaires à la gestion des débarquements de la pêche, a souligné Mme Driouich dans une déclaration à la MAP.



Ce port est doté d’une halle au poisson de nouvelle génération, composée de 15 unités modernes répondant à toutes les normes relatives à la préservation de la qualité des produits de la mer, a relevé Mme Driouich, notant que cette structure fait partie d'un réseau national de 64 halles du même genre.



Les activités de ce port contribueront à l'approvisionnement du marché local de Casablanca en produits de la mer de haute qualité, a précisé la Secrétaire d’Etat, ajoutant que ce port abrite également plusieurs activités maritimes, dont la pêche de sardine et la pêche artisanale, qui bénéficient d'une attention particulière dans le cadre de ce projet.



Mme Driouich a indiqué que les pêcheurs artisans ont bénéficié de moyens logistiques nécessaires, notamment des caisses de stockage remises à titre gracieux et des gilets de sauvetage de nouvelle génération, dans le cadre du renforcement des exigences de sécurité maritime.



Pour rappel, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a procédé, jeudi, à l’inauguration et à la visite de plusieurs projets d’envergure inscrits dans le cadre de la restructuration et du développement du Complexe portuaire de Casablanca, visant à conforter le rayonnement économique et touristique de cette métropole.



Ils ont pour vocation de consacrer la métropole de Casablanca en tant que pôle économique et financier de premier plan à l’échelle du continent, pleinement ouvert sur l’international.



Mobilisant des investissements de l’ordre de 5 milliards de dirhams, ces projets ont porté sur l’aménagement d’un port de pêche, la construction d’un nouveau chantier naval, le développement d’un terminal de croisières et l’édification d’un complexe administratif regroupant l’ensemble des intervenants du port de Casablanca.

